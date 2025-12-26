ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчани летят много, но докъде?
Те вече имат възможност да стигнат от Пловдив до Милано за 2 часа, а до Братислава за още по-малко.
Читателите на Plovdiv24.bg непрекъснато питат за още нови линии, които да ни приближат до любимия град по света.
Берлин, Кипър, Ница, Кьолн, Барселона, Мадрид, Меминген, Рим, Копенхаген са само част от предложенията за нови пътнически линии.
Някой от хората са скептични, че полетите до Братислава ще бъдат често празни и ще обслужват малко хора.
Според приложението на Wizzair за закупуване на билети от февруари линията ще има полети само вторник и събота, а не както в момента.
От април тази година се променя и линията Пловдив - Милано. Полетите ще бъдат в сряда и събота, а не петък и неделя.
Въпреки това хората са доволни от случващото се:
"Браво. Дано продължи напред и не приключи като предишните линии до Централна Европа. Колкото хора пишат тук, толкова различни дестинации ще искат. Първоначално е по-важно линиите да са до хъбове в Европа, тъй като няма да са много. Като станат повече, тогава може да се мисли за точки, които са строго море, строго планина и т.н."
Припомняме, че до 15 ноември всеки желаещ можете да се включи в анкетата на летище Пловдив и да предложи дестинация.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 524
|предишна страница [ 1/88 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Стана ясна причината за смъртта на починалия днес мъж в центъра н...
16:55 / 26.12.2025
Удар между мерцедеси в Пловдив вдигна на крак полицията
16:05 / 26.12.2025
Шест фирми в конкуренция за ремонт на млечна кухня в Пловдив
15:51 / 26.12.2025
В пловдивски квартал подменят стара канализация на 50 години и из...
15:41 / 26.12.2025
МВР - Пловдив: На 55 е мъжът, намерен мъртъв
15:19 / 26.12.2025
В Пловдив: Апетитен парцел на "Гладстон" е обявен за продан
12:55 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS