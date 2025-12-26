Пловдивчани летят много, но докъде?

© Plovdiv24.bg Пловдивчани летят все по-повече и повече в Европа и не само.



Те вече имат възможност да стигнат от Пловдив до Милано за 2 часа, а до Братислава за още по-малко.



Читателите на Plovdiv24.bg непрекъснато питат за още нови линии, които да ни приближат до любимия град по света.



Берлин, Кипър, Ница, Кьолн, Барселона, Мадрид, Меминген, Рим, Копенхаген са само част от предложенията за нови пътнически линии.



Някой от хората са скептични, че полетите до Братислава ще бъдат често празни и ще обслужват малко хора.



Според приложението на Wizzair за закупуване на билети от февруари линията ще има полети само вторник и събота, а не както в момента.



От април тази година се променя и линията Пловдив - Милано. Полетите ще бъдат в сряда и събота, а не петък и неделя.



Въпреки това хората са доволни от случващото се:



"Браво. Дано продължи напред и не приключи като предишните линии до Централна Европа. Колкото хора пишат тук, толкова различни дестинации ще искат. Първоначално е по-важно линиите да са до хъбове в Европа, тъй като няма да са много. Като станат повече, тогава може да се мисли за точки, които са строго море, строго планина и т.н."



Припомняме, че до 15 ноември всеки желаещ можете да се включи в анкетата на летище Пловдив и да предложи дестинация.