Цената на марулите в Пловдив на някои сергии достигна 2.20 евро, а тази на доматите - 5.60 евро, показа проверка на Plovdiv24.bg. Разбира се, и двата зеленчука могат да бъдат намерени и на по-ниски цени, но е факт, че около и след Великден цените на почти всички хранителни просукти вървят нагоре.

100% поскъпване за един ден

100% поскъпване на марулята за един ден е имало по Великден, отчете на пресконференция преди дни Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) и директор на Координационния център по въвеждане на еврото.

Той посочи, че само от 2 до 6 април е имало поскъпване с 2% на малката потребителска кошница спрямо март, а цената е надхвърлила 61 евро.

КНСБ обяви, че сред най-поскъпналите зеленчуци са доматите, картофите и лимоните. Доматите били с 88% по-скъпи в сравнение с миналата година, краставицата е 35% по-скъпа от 2025 г., червеният пипер – 33%, зеленият пипер – 17%, зелената салата – 67%.

Иванов предупреди за тенденция за много скъпи зеленчуци, а цената на доматите е рекордна. И посочи, че освен увеличението на горивата, "една част от надценката е чисто от алчност, лакомия и използване на момента".

И пример даде краставиците, българска продукция, 4 - 5 евро за една краставица, при положение, че цената пада в съседна държава, членка на ЕС.

Владимир Иванов коментира и цената на агнешкото, която е била 10-12 евро, а на някои места е стигнала до 20 евро, "което е абсолютно необосновано".

Бойкот

Пловдивчани не крият възмущението си от високите цени, особено на зеленчуците, чийто сезон сега започва, и са категорични, че ще намалят потреблението, докато една маруля струва над 4 лева, а килограм домати - над 10 лева. Само тка според тях търговците ще свалят надценките и пазарът ще се регулира от само себе си.