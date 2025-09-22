ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчани: Повечето пари вече са изпрани, до 1-2 години ще стане интересно
В тази връзка Plovdiv24.bg попадна на интересно мнение на жител на града ни, публикувано в една от фейсбук групите:
"На всеки пълнолетен пловдивчанин се пада по един апартамент, а цените растат, защото спекулантите купуват по 10 апартамента на зелено и контролират пазара, но всичко си има начало и край!", смята пловдивчанинът, който е пожелал да остане анонимен.
Мнението му породи доста оживена дискусия, в която се включиха много хора. Ето част от мненията им:
- И като бяха цените по 600-700 евро на квадрат, така говориха 80% от хората и чакаха да паднат на 450 евро, за да си купят.
- Купуват, защото имат сиви пари, които трябва да изсветлят, преди да преминем към еврото. А именно чрез покупката на имоти е най-лесно.
- Догодина ще стане интересно, когато тези хора от купувачи сега станат продавачи!
- Има хиляди апартаменти, които ще станат готови до 1-2 години в Пловдив. В момента предлагането на готови апартаменти е по-слабо. Като се построи всичко това, предполагам, че ще стане интересно. Вече голяма част от парите са изпрани, и повечето спестявания - вложени.
