Пловдивчани: Повечето пари вече са изпрани, до 1-2 години ще стане интересно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16
© Plovdiv24.bg
Снимката е илюстративна
Темата с презастрояването на Пловдив от ден на ден става все по-актуална. Цените на жилищата в града под тепетата - също. През последните години Пловдив се превърна в истинска строителна площадка. Почти всеки свободен парцел в града бива застроен с нови кооперации, а динамиката на жилищния пазар води до още по-голям натиск върху инфраструктурата. Улиците остават същите, задръстванията се увеличават, паркирането се превръща в кошмар, а цели квартали стават все по-претъпкани.

В тази връзка Plovdiv24.bg попадна на интересно мнение на жител на града ни, публикувано в една от фейсбук групите:

"На всеки пълнолетен пловдивчанин се пада по един апартамент, а цените растат, защото спекулантите купуват по 10 апартамента на зелено и контролират пазара, но всичко си има начало и край!", смята пловдивчанинът, който е пожелал да остане анонимен.

Мнението му породи доста оживена дискусия, в която се включиха много хора. Ето част от мненията им:

- И като бяха цените по 600-700 евро на квадрат, така говориха 80% от хората и чакаха да паднат на 450 евро, за да си купят.

- Купуват, защото имат сиви пари, които трябва да изсветлят, преди да преминем към еврото. А именно чрез покупката на имоти е най-лесно.

- Догодина ще стане интересно, когато тези хора от купувачи сега станат продавачи!

- Има хиляди апартаменти, които ще станат готови до 1-2 години в Пловдив. В момента предлагането на готови апартаменти е по-слабо. Като се построи всичко това, предполагам, че ще стане интересно. Вече голяма част от парите са изпрани, и повечето спестявания - вложени.


