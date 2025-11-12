© Plovdiv24.bg През пролетта на 2026 г. ще бъде обявен конкурсът за концесия на летище "Пловдив" - прогнозира министърът на транспорта Гроздан Караджов в отговор на въпрос на Plovdiv24.bg на какъв етап е процедурата.



В момента е отворен конкурсът за избор на консултанти. Офертите са били приети и върнати за пояснения. Предстои да бъде избран изпълнител, който ще има много кратки срокове за работа, защото веднъж вече е правен подобен анализ и сега само ще бъде актуализиран.



Припомняме, че летище "Пловдив" е включено в националния концесионен план за периода 2025-2027 г.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.