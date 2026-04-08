Пловдив заема ключово място сред петте общини в България, които привличат половината от общия туристически поток в страната. През 2025 г. градът под тепетата е привлякъл 410 000 посетители, нареждайки се до лидери като София и Варна.

Данните от ново проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ) сочат, че Пловдив е един от основните двигатели на градския и бизнес туризма в страната, информира Plovdiv24.bg. Освен самия областен център, Пловдивският регион бележи впечатляващи резултати – съседната община Брезово е абсолютен лидер по ръст в България, регистрирайки главозамайващо увеличение на туристите от 211% на годишна база.

Профилът на посетителите в Пловдив показва стабилен интерес както от страната, така и от чужбина. Според анализа на ИПИ чуждестранните туристи са 40% от всички посетители в Пловдив са чужденци. По-високият дял на чужденци в столицата (63%) се отдава на ролята на летище София като основен вход за страната.

В Пловдивска област община Хисаря също попада в престижната челна десетка на най-посещаваните места в България (над 200 000 туристи).

Общите приходи от нощувки в страната достигат 1,4 млрд. евро през 2025 г., като основната част от тях са концентрирани в големите градски общини и морските курорти. Макар делът на сектора "Хотели и ресторанти“ в икономиката на Пловдив да е по-малък в сравнение с морски центрове като Приморско или Несебър, градът остава притегателна точка за инвестиции в услугите и храненето. В национален мащаб секторът е генерирал приходи от 5,3 млрд. евро още през 2024 г., като тенденцията към повишение се запазва.

Анализът показва, че Пловдив и неговите околности успешно съчетават градски туризъм с културно-исторически и фестивален облик, което ги прави устойчиви на сезонните колебания, характерни за морските дестинации.