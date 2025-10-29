ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив - там, където залезът мирише на кебапчета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:31Коментари (4)1425
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Пловдивчанин се възмути на безхаберието на институции и бизнеса на града. Той сигнализира екипа на Plovdiv24.bg за недоволството си. 

"След работа реших да се поразходя. Качих се на Небет тепе, където най-често си поемам въздух. Седнахме с приятелката ми, наслаждавахме се на залеза, а градът пред нас. Наоколо имаше още десетки хора. Някой от тях пловдивчани, а други туристи.

Изведнъж от някъде започна на мирише на месо и пържено.Онзи натрапчив мирис, който те кара да се чудиш дали да не си поръчаш кебапче по въздуха.

Казах ѝ: "Ако имахме по една бира, можехме направо да се нахраним от атмосферата.“ Огледахме се, но на пръв поглед нямаше нищо.

Миризмата обаче ставаше все по-силна, докато целият залез буквално не се удави в дим. Тогава видяхме откъде идва белият пушек. Той се издигаше от турските заведения в "Капана". Димът беше толкова гъст, че сякаш целият квартал се беше превърнал в гигантска скара. 

До нас седеше възрастна двойка чужденци. Честно, стана ми неудобно. Толкова красиво място, а въздухът като в кухня след обедна смяна. Не е ли абсурдно? Тази красота на града ни да бъде унищожена с миризма на бира и скара".








Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Няма да му стане неудобно от факта, че по Главната почти само мангусти ходят. Не го е срам, че мъжете масово приличат на араби. Не го е срам, че няма градски транспорт. Не го е срам, че има толкова цигански махали в този древен град и че няма сила, която да пребори каруците и мръсотията в гетата... Не го е срам, че почти нищо в този град и тази държава не е на необходимото ниво. Срам го било, че миришело на кебабчета. Вие не се ли храните или я карате на венозни вливки? Или като не можем да оправим катализаторите на колите, дай да се правим на интересни и за миризмите от заведенията?
-1
 
 
На лайна ли да мирише бе евро идиот ба*ти жалките създания дето се навъдиха напоследък
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка потресена: Направи го с голи ръце!
14:30 / 29.10.2025
Започна дългоочакваният ремонт на Жълтото училище в Пловдив
15:01 / 29.10.2025
Ученичка намери доста пари пред магазин в Пловдив
14:20 / 29.10.2025
Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала пла...
13:31 / 29.10.2025
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно ...
12:04 / 29.10.2025
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
11:59 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: