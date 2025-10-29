ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив - там, където залезът мирише на кебапчета
"След работа реших да се поразходя. Качих се на Небет тепе, където най-често си поемам въздух. Седнахме с приятелката ми, наслаждавахме се на залеза, а градът пред нас. Наоколо имаше още десетки хора. Някой от тях пловдивчани, а други туристи.
Изведнъж от някъде започна на мирише на месо и пържено.Онзи натрапчив мирис, който те кара да се чудиш дали да не си поръчаш кебапче по въздуха.
Казах ѝ: "Ако имахме по една бира, можехме направо да се нахраним от атмосферата.“ Огледахме се, но на пръв поглед нямаше нищо.
Миризмата обаче ставаше все по-силна, докато целият залез буквално не се удави в дим. Тогава видяхме откъде идва белият пушек. Той се издигаше от турските заведения в "Капана". Димът беше толкова гъст, че сякаш целият квартал се беше превърнал в гигантска скара.
До нас седеше възрастна двойка чужденци. Честно, стана ми неудобно. Толкова красиво място, а въздухът като в кухня след обедна смяна. Не е ли абсурдно? Тази красота на града ни да бъде унищожена с миризма на бира и скара".
