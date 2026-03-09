Как дизайнът оформя идентичността на съвременните градове? Този въпрос събра в Пловдив водещи европейски дизайнери, стратези и представители на градски администрации по време на първото издание на фестивала за градски дизайн BRAND THE CITY, проведен между 26 февруари и 1 март 2026 г.Програмата на фестивала включваше международен форум, художествена намеса в градска среда, две публични изложби и серия от творчески работилници – събития, които заедно очертаха ролята на дизайна като инструмент за развитие, комуникация и по-добро преживяване на градската среда.Международният форум BRAND THE CITY събра водещи студиа и градски лидериЦентрално събитие на фестивала беше международният BRAND THE CITY Forum, проведен на 27 февруари в Епископската базилика на Филипопол. В рамките на един ден седем лектори от Европа представиха реални примери за създаване на градска и институционална идентичност – от визуалната система на Виена до брандинга на правителството на Чешката република.Габор Шрайер, главен творчески директор в Saffron Brand Consultants, откри форума с презентация за дългосрочната визуална идентичност на град Виена."Идентичността на един град не е просто визуален стил – тя е нишката, която свързва хората и институциите чрез споделени ценности“, подчерта той.Кристиан Ханке, партньор и творчески директор в Edenspiekermann, предложи различна перспектива към темата, като определи градския брандинг не само като комуникационен инструмент, а като част от публичната инфраструктура. Според него достъпността и яснотата трябва да бъдат водещ принцип в дизайна на публични системи в контекста на дигиталната среда, която като граждани също обитаваме.Стратегическият директор на нидерландското студио Thonik Роел Ставоринус говори за създаването на устойчиви бранд системи за институции като градската администрация на Амстердам и Айндховен и отбеляза, че срещата между дизайнери, архитекти и представители на администрацията е ценна и рядка възможност и поздрави организаторите от punkt.studio."Да събереш архитекти, дизайнери и представители на градската администрация в една обща дискусия не е лесно дори в Нидерландия. Това, че се случи толкова естествено в Пловдив, казва много за този град и тази общност“, коментира той след събитието.Поглед към реалната трансформация на един град представи Адам Пустелник, заместник-кмет на полския град Лодз, който разказа за ролята на стратегическото планиране, инвестициите и международното сътрудничество в развитието на градската идентичност.Михаел Долейш и Якуб Спурни от Studio Najbrt споделиха процеса по създаването на визуалната идентичност на държавната администрация на Чешката република, предоставяйки рядък поглед към подобен мащабен публичен проект.Едуардо Айреш, основател на Studio Eduardo Aires и автор на визуалната идентичност на град Порто и правителството на Португалия постави акцент върху начина на мислене, търпение и отдаденост, необходими за подобен тип работа, какъвто е дизайнът на публичните пространства."Дните в Пловдив се превърнаха в значима глава в живота на всички ни, оформена от това, което ни събира – дизайнът“, сподели Айреш след форума.Форумът завърши с презентации на Костис Карацас, основател на The Greek Foundation, който говори за съвременното разбиране за "гръцкост“ като жива културна идентичност, изграждана отвъд институциите.Нов живот за Пасаж "Одеон“Фестивалът беше открит на 26 февруари с официалното представяне на обновеното градско пространство Пасаж "Одеон“ – пешеходният коридор между Античния Одеон на Филипопол и Епископската базилика.Художествената намеса преобрази сивите стени на пасажа чрез шест артистични интерпретации на емблематични черти на Пловдив, които вдъхват нов живот на пространството и го превръщат в активна част от културния маршрут между двете археологически локации. Художествените композиции са дело на Георги Василев, графичен дизайнер в punkt.studio. Всяка от шестте сцени е придружена от поетичен текст на български и английски език, чийто автор е Бояна Стоилова – също част от студиото и екипа зад фестивала. Идея и творческа разработка: punkt.studio. Изпълнител на проекта е RD Studio.Изложби за визуалната идентичност на градоветеДве изложби, открити на 26 февруари, могат да бъдат разгледани до 16 март. Изложбата "Градове с лица“, разположена при Античния Одеон, представя различни подходи към визуалната идентичност на европейски градове като Виена, Лайпциг, Амстердам, Порто и Парма и отправя покана за разговор за ролята на дизайна в комуникацията на съвременните градове.В градинката на ул. "Отец Паисий“ 38 е представена изложбата "Шрифтът на Пловдив“, посветена на PlovdivTypeface – градския шрифт, създаден по повод Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Той е разработен от punkt.studio и Typedepot и е базиран на над 3800 бланки с ръкописи, събрани от жители и гости на града."Нося Пловдив с мен“Като завършек на фестивала са планирани четири творчески работилници. Първата от тях се състоя на 1 март и беше на тема "Нося Пловдив с мен“, в която участниците създадоха свои лични сувенири – тениски и торби, композирани с букви от PlovdivTypeface и елементи от новата визуална идентичност на града. Предстои да бъдат обявени и следващите три работилници, като организаторите съветват да следите профилите на BRAND THE CITY в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, както и официалния сайт.BRAND THE CITY 2026 постави началото на нова платформа за разговор за ролята на дизайна в развитието на градовете – разговор, който включва институции, професионалисти и граждани.