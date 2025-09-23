ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив събира елита на туризма по света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:23
©
9-та Глобална конференция на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) ще се проведе в периода 5-7 октомври 2025 г. в Дома на културата "Борис Христов“ в град Пловдив. Темата на форума, организиран от Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Министерството на туризма на Република България, ще бъде "Изкуството на винения туризъм“.

Събитието ще събере 250 участници, включително най-елитните експерти във винения туризъм и делегации от държави от цял свят, регионални и местни власти, организации за управление на туризма, членове на UN Tourism, представители на частния сектор и на различни винарни.







