Пловдив ще има първия енергийно независим и "зелен“ съд. Сградата на Административен съд – Пловдив съвсем скоро ще придобие изцяло нов облик и ще е екологичният съд не само на Пловдив, но и на страната, съобщи по време на пресконференция съдия Марияна Шотева пред камерата на Plovdiv24.bg.

Фирмата на която е поверен ремонтът, е "Запрянови - 03“ ООД, а сумата е близо 1 млн eвро с ДДС. Обществената поръчка е инженеринг с включени дейности по проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор.

Средствата за обновяването са осигурени по проекта "Пловдив - достъпен, свързан, привлекателен за живот, работа и образование“, финансиран по процедура BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“, Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Съдът кандидатства в партньорство с Община Пловдив.

От Административен съд Пловдив споделиха, че ремонтът на базата е наложителен. Причината е лошото състояние на покрива. Множеството течове по цялата площ водят до навлизане на влага в помещенията.

"Когато вали в Пловдив, тук вали 3 дни след това", разказа още Шотева.

Те уточниха, че в бъдеще отоплението на сградата ще бъде от слънчеви панели, монтирани на покрива. Според тях това ще е по-добрият и по-екологичният вариант, а и със сигурност ще спести голяма част от бюджета. Освен това сградата ще бъде освежена със зелени пана от живи растения.

Към този момент ремонтът е на етап проектиране, но ако всичко е наред, строителните дейности ще започнат на 1 юли и се очаква да продължат до 15 септември. Сградата ще бъде затворена, но администрацията ще бъде пребазирана в някои от другите съдилища в Пловдив.

