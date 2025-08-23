© В Пловдив ще има нов площад, който ще се казва “Журналист". Предложението за именуване на площадно пространство, заключено между улиците "Дондуков“, "Найден Геров“ и "Емил дьо Лавеле“, е на пловдивските дружества към Съюза на българските журналисти (СБЖ) и медии в Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



В мотивите им за промяната е голямата роля на града под тепетата, където журналистиката има сериозна биография още преди Освобождението:



В Пловдив д-р Иван Богоров редактира първото българско специализирано периодично издание (на икономическа тематика) – сп. "Журнал за наука, занаят и търговия“, което започва да се печата в Белград през 1862г. Найден Геров публикува статии в тогавашния периодичен печат в подкрепа на борбата за църковна независимост.



От Пловдив Христо Г. Данов прави много популярния "Летоструй или домашен календар (1869-1876), печатан във Виена. Йоаким Груев изпраща редовно дописки до Цариградски вестник, рекордьор сред тогавашните вестници с 14 години живот. Също в Пловдив Христо Г. Данов издава първия вестник в Следосвобожденска България – "Марица“. В града се появява първият български всекидневник "Балканска зора“ (1890-1900).



Оттук започва издаването на вестник "Борба“, който е неофициален орган на БТЦРК. Това е първият вестник, самостоятелно издаван и редактиран от Захари Стоянов. Излиза веднъж седмично, в общо 15 броя, от 28 май до 4 септември 1885г. в гр. Пловдив. Чрез вестника Захари Стоянов пропагандира идеята за Съединение на Източна Румелия с Княжество България.



Именуването на площада ще е знак на признание към труда на журналистите и ролята им в обществото, в частност на пловдивските журналисти, които със своето всеотдайно професионално присъствие изграждат и утвърждават имиджа на Пловдив и на България у нас и по света и съблюдават свободата на словото, се казва в предложението до кмета и общинските съветници.



В срок от 30 дни гражданите могат да направят своите предложения и становища по преименуването, а окончателното решение ще бъде взето на заседание на Общинския съвет в някоя от идните сесии.