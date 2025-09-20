ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдив се включва в инициативата "Да изчистим България заедно"
Начало на акцията ще бъде поставено в 10:00 ч., а местата, които ще бъдат почистени са южният бряг на Марица от панаирния до пешеходния мост, парковете "Сърнена гора“ в Кършияка и Розариума, пространства около училища и детски градини, здравни заведения, алеи и междублокови пространства.
Освен почистване, в някои райони ще се проведат и залесителни акции и ще се извърши боядисване на пейки. Хората имат възможност да организират сами почистването на пространствата около домовете си. От общината са осигурили чували и ръкавици за участниците в акцията, като материали през целия ден ще се раздават в районните кметства.
Пълните чували трябва да бъдат оставени до най-близките контейнери за битов отпадък, за да могат да бъдат транспортирани.
Ето местата, които ще се почистват:
- Южният бряг на река Марица (тревните площи) – пространството от моста на реката на Панаира до Пешеходния мост – сборен пункт пред "Водна палата“ на бул. "Марица“ №122;
- Парк "Сърнена гора" в район "Северен“;
- Пространството около ДГ "Славей“ в район "Северен“;
- Пространството около СОУ "Райна Княгиня“ в район "Северен“;
- Пространството зад м-н "Т-Маркет“ на ул. "Лев Толстой“ в район "Източен";
- Парк "Розариум“ в район "Западен“;
- Алеята на бул. "Свобода“в район "Западен“;
- Зелената площ между ул. "Македония“ и локалното платно на ул. "Македония“;
- Междублоковото пространство в близост до административната сграда на район "Южен“;
- Пространството около 5 ДКЦ в район "Тракия“;
- Пространството около 5 РУ в район "Тракия“;
- Междублокови пространства в микрорайон А-5 в район "Тракия“.
