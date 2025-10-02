© виж галерията Пловдив се превърна днес в сцена на новаторство и вдъхновение с официалния старт на Второто издание на образователната програма GEN-I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ, който се състоя сред древните мозайки на Епископската базилика и събра енергията на десетки студенти и преподаватели от пет пловдивски университета.



Програмата се осъществява под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева и се реализира от Schwarz IT България в партньорство с пет водещи висши училища в Пловдив – Университет по хранителни технологии, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив, - Технически университет – София, филиал Пловдив и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“.



Темата на второто издание е: "Бъдещето на храната“ и обединява усилията на студенти, бизнес и академични институции в търсене на решения за устойчиво производство и потребление – от фермата до чинията.



"Вярвам, че младите хора на България могат да бъдат двигател на промяната, могат да покажат, че нашата страна не е просто потребител на чужди иновации, а източник на нови решения със световно значение. Вярвам, че тук в Пловдив - град, който съчетава древност модерност, история и визия - ще се родят идеи, които ще направят България пример за креативност и устойчивост“, заяви проф. Христина Янчева. По думите й истинската иновация се ражда в умовете на хората, а не само в лабораториите, а GEN-I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ е повече от образователна програма – това е платформа за растеж и смислена промяна.



Проф. Янчева подчерта, че храната е енергия, култура, традиция, история, емоция. Свързва поколенията с нишката на живота, но е и глобално предизвикателство – как през 2050 г. ще се изхранват 10 млрд. души на планетата, без да се унищожава природата. "Ще търсите решения и ще експериментирате с технологии, които ще променят индустрии и хора“, насърчи проф. Янчева участниците в програмата. И ги увери, че решенията са не само в ръцете на политици и фермери, а на всяка нова генерация с нейните нестандартни идеи. Именно интердисциплинарният екип от хора с различна квалификация и различно мислене предполагат търсене на решения извън рамката.



С подкрепата на Община Пловдив и под патронажа на областната администрация, партньорите подписаха меморандум за сътрудничество, с който обединяват усилия за развитие на млади таланти. Подписи под него положиха проф. Янчева, проф. д. н. инж. Галин Иванов, ректор на Университета по хранителни технологии – Пловдив, проф. д-р Станимир Кабаиванов, заместник-ректор на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", доц. д-р Веселина Кондева, заместник-ректор на Медицински университет – Пловдив, доц. д-р инж. Николай Каканаков, зам.-директор на Технически университет София – филиал Пловдив.



Участието в програмата е безплатно. Кандидатстването за трийсетте места в нея е отворено онлайн от днес до 16 октомври. Могат да се включат всички студенти в област Пловдив, като няма ограничение за специалностите, курса или висшето училище, в които се обучават. Одобрените кандидати ще бъдат обявени на 20 октомври. Те ще преминат през трите модула на GEN-I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ - БЪДЕЩЕТО НА ХРАНАТА в рамките на есенния семестър. В процеса студентите ще се научат да използват различни иновативни инструменти от методологията Дизайн мислене, разработена в Станфордския университет.



Трийсетте участници ще бъдат разделени в отбори с представителство на различни специалности. Всеки от тях ще работи със своя ментор по конкретна задача. На финала екипите ще представят своите иновативни проекти пред жури, а най-добрият от тях ще бъде отличен с наградата от 10 хил. лева. По време на обучението си студентите ще получават и стипендия.



"Радваме се, че след успеха на пилотното издание във Варна GEN-I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ намери и своите съмишленици и в Пловдив. Нямаме търпение да се запознаем с втория ни випуск студенти, които ще търсят заедно иновативни и ефективни решения по пътя "от фермата до чинията“ или от производителя до потребителя“, заяви Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България. "Наградата е добър стимул, но вярваме, че всеки участник ще спечели най-вече знания и практически опит, умения за работа в мултидисциплинарни екипи, използване на инструментите на Дизайн мисленето. Студентите ще имат достъп до времето и експертизата на своите ментори – топ професионалисти от различни области, което е огромно предимство. И всичко това ще ги направи по-подготвени за новата реалност и предизвикателствата пред бъдещите предприемачи и лидери“, допълва той.



Към инициативата се присъединяват и компании като Kaufland България, Фикосота и Health Me, а специален гост и член на журито ще бъде Оливър Ханиш от Campus Founders – една от най-големите стартъп екосистеми в Европа.