Пловдив се представя на едно от най-значимите световни туристически изложения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41
©
България се представя с мащабно и амбициозно участие на едно от най-значимите световни туристически изложения – World Travel Market (WTM) в Лондон, което се провежда от 4 до 6 ноември 2025 г. Националният щанд, организиран от Министерство на туризма, тази година е с рекордно увеличена площ от 399 кв. м. и е позициониран на ключово място в зала "Европа" на изложбения център ExCeL London. Под традиционния слоган "Bulgaria – a Discovery to Share" (България - открий и сподели), страната ни цели да затвърди позициите си като целогодишна, сигурна и разнообразна туристическа дестинация на приоритетния британски пазар.

Силно и запомнящо се е участието на Община Пловдив в рамките на националния щанд. Екипът на дирекция "Туризъм" на общината представя града като целогодишна и конкурентна европейска дестинация, древна столица на виното и културата. Основният фокус на Пловдив е върху културно-историческото наследство, което подчертава статута му на най-стария жив град в Европа.

Сред най-горещите акценти в представянето са Епископската базилика на древния Филипопол, Античният форум и разкритите уникални артефакти. Община Пловдив разпространява обновена винена карта на региона и стилни рекламни материали, насочени към привличане на високоплатежни британски туристи, интересуващи се от културни обиколки и винен туризъм. Участието цели договаряне на сделки за следващите сезони и утвърждаване на Пловдив като предпочитан център за културен и винен туризъм в Югоизточна Европа.

Общо 21 български представители, включително туроператори, хотелиери, браншови организации и общински администрации, работят активно на щанда на България през трите дни на изложението. Акцентът в българското представяне е поставен върху четирисезонния туризъм, културното наследство и засиленото промотиране на винено-кулинарния туризъм. Предвидени са професионални дегустации и презентации, които да запознаят международните партньори с богатството на българските винени региони – от Тракийската низина до Долината на Струма.

World Travel Market (WTM) в Лондон е едно от най-значимите и влиятелни събития за глобалната туристическа индустрия и най-голямата борса за професионалисти в сектора (второ по големина в света след ITB - Берлин). Основна тема за 2025 г. е "Преосмисляне на пътуванията в един променящ се свят" (Reimagining Travel in a Changing World).

Конферентната програма включва над 40 сесии и цели да надгради успеха от миналата година, с акцент върху: Устойчивост, Маркетинг и технологии, WTM Trends Report (в сътрудничество с Oxford Economics) и среща на WTM (WTM Ministers' Summit), на която се събират глобални лидери в туризма за обсъждане на политика, стратегия и инвестиции.







