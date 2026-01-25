ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив се обединява в помощ на семейство, чийто дом изгоря посред зима
Припомняме, че на 14 януари в 01:23 ч. в оперативния център при РДПБЗН-Пловдив е получено съобщение за пожар в апартамент в район “Тракия". Огънят е ликвидиран от 4 пожарни автомобила на РДПБЗН-Пловдив.
Семейството с 11-годишно дете обаче остава на улицата в разгара на зимата. Огънят е тръгнал от кухнята на апартамента. Съпругата на Христо Гачков – Йоана, се събудила от необичайна миризма и така е спасила семейството си.
Докато чакали пристигането на пожарната, пламъците разбили вратата на хола и отлепили мазилката от тавана. Огнеборците са реагирали бързо и са успели да предотвратят разрастването на пламъците към горните етажи, въпреки че димът достигнал чак до седмия етаж на сградата.
Христо Гачков е дългогодишен доброволец в Планинската спасителна служба и е участвал в десетки спасителни акции. Сега обаче той и семейството му се оказват в ролята на нуждаещи се от помощ.
Апартаментът, който е бил основно ремонтиран преди четири години, в момента е необитаем и е в изключително тежко състояние.
Семейството има нужда от цялостно обзавеждане, мебели, уреди – от кухня, хол, детска стая, спалня.
В момента тричленното семейство живее при родителите на Христо в близко до Пловдив село.
Живеещите в блока са организирали събиране на средства, а един от съседите вече е дарил почти нов хладилник. Родителите от класа на 11-годишното момче също са започнали кампания за подкрепа.
Семейството се надява с помощта на добри хора да успее да възстанови дома си възможно най-скоро и да се върне към нормалния си начин на живот.
Всеки, който желае да помогне, може да го направи по следната банкова сметка:
BG16DEMI92401000229738
Христо Руменов Гачков
