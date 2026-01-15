Тежка нощ за огнеборците в Пловдив. Евакуираха семейство заради пожар

© На 14 януари в 01:23 ч. в оперативния център при РДПБЗН-Пловдив е получено съобщение за пожар в апартамент в града под тепетата.



Пожарът е ликвидиран от 4 пожарни автомобила на РДПБЗН-Пловдив.



Спасени са част от апартамента и сградата. Евакуирани са дете и двама възрастни от съседен апартамент.