Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:19Коментари (0)1994
©
Семейство от Пловдив с 11-годишно дете остана на улицата в разгара на зимата, след като пожар унищожи напълно жилището им. Инцидентът е станал преди около седмица, малко след 1:00 часа през нощта.

Огънят е тръгнал от кухнята на апартамента. Съпругата на Христо Гачков – Йоана, се събудила от необичайна миризма и веднага вдигнала семейството.

"Опитахме се да стигнем до кухнята, но пламъците вече бяха обхванали целия коридор. Беше невъзможно да излезем. Единственият вариант беше да изведа семейството си на терасата, колкото се може по-далеч от гъстия дим“, разказва Гачков пред NOVA.

Докато чакали пристигането на пожарната, пламъците разбили вратата на хола и отлепили мазилката от тавана. Екипите на пожарната реагирали бързо и успели да предотвратят разрастването на огъня към горните етажи, въпреки че димът достигнал до седмия етаж на сградата.

Парадоксалното в случая е, че Христо Гачков е дългогодишен доброволец в Планинската спасителна служба и е участвал в десетки спасителни акции. Сега обаче той и семейството му се оказват в ролята на нуждаещи се от помощ.

Апартаментът, който е бил основно ремонтиран преди четири години, в момента е необитаем и в изключително тежко състояние.

"Човек никога не знае какво го очаква. Имаме нужда от цялостно обзавеждане – от кухня и бойлер до легла и мебели за детската стая“, сподели Христо.

Веднага след инцидента съседи и приятели подали ръка на пострадалото семейство. Семейство Бистреви от третия етаж приютили Христо, Йоана и сина им в нощта на пожара. В момента тричленното семейство живее при родителите на Христо в близко село.

Живеещите в блока организирали събиране на средства, а един от съседите вече дарил почти нов хладилник. Родителите от класа на 11-годишното момче също започнали кампания за подкрепа.

"Трябва да бъдем преди всичко добри хора и в трудни моменти да си помагаме, защото никой не е застрахован“, коментира съседката Ангелина Владова.

Семейството се надява с помощта на добри хора да успее да възстанови дома си възможно най-скоро и да се върне към нормалния си начин на живот.

Всеки, който желае да помогне, може да го направи по следната банкова сметка:

BG16DEMI92401000229738

Христо Руменов Гачков







