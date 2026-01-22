ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
Огънят е тръгнал от кухнята на апартамента. Съпругата на Христо Гачков – Йоана, се събудила от необичайна миризма и веднага вдигнала семейството.
"Опитахме се да стигнем до кухнята, но пламъците вече бяха обхванали целия коридор. Беше невъзможно да излезем. Единственият вариант беше да изведа семейството си на терасата, колкото се може по-далеч от гъстия дим“, разказва Гачков пред NOVA.
Докато чакали пристигането на пожарната, пламъците разбили вратата на хола и отлепили мазилката от тавана. Екипите на пожарната реагирали бързо и успели да предотвратят разрастването на огъня към горните етажи, въпреки че димът достигнал до седмия етаж на сградата.
Парадоксалното в случая е, че Христо Гачков е дългогодишен доброволец в Планинската спасителна служба и е участвал в десетки спасителни акции. Сега обаче той и семейството му се оказват в ролята на нуждаещи се от помощ.
Апартаментът, който е бил основно ремонтиран преди четири години, в момента е необитаем и в изключително тежко състояние.
"Човек никога не знае какво го очаква. Имаме нужда от цялостно обзавеждане – от кухня и бойлер до легла и мебели за детската стая“, сподели Христо.
Веднага след инцидента съседи и приятели подали ръка на пострадалото семейство. Семейство Бистреви от третия етаж приютили Христо, Йоана и сина им в нощта на пожара. В момента тричленното семейство живее при родителите на Христо в близко село.
Живеещите в блока организирали събиране на средства, а един от съседите вече дарил почти нов хладилник. Родителите от класа на 11-годишното момче също започнали кампания за подкрепа.
"Трябва да бъдем преди всичко добри хора и в трудни моменти да си помагаме, защото никой не е застрахован“, коментира съседката Ангелина Владова.
Семейството се надява с помощта на добри хора да успее да възстанови дома си възможно най-скоро и да се върне към нормалния си начин на живот.
Всеки, който желае да помогне, може да го направи по следната банкова сметка:
BG16DEMI92401000229738
Христо Руменов Гачков
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив почитат Владимир Висоцки
09:51 / 22.01.2026
Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
10:24 / 22.01.2026
Общината: Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след с...
09:31 / 22.01.2026
Лекари от Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор без хирургична ...
08:51 / 22.01.2026
В бяла премяна осъмна Пловдив
08:11 / 22.01.2026
Шофьорка: Господ и висшите сили явно бяха решили, че съм нужна ощ...
08:50 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS