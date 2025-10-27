Пловдив се готви за Sabaton, Savatage, Epica и Sevi ден преди Hills of Rock

© Savatage На 23 юли 2026 г., само ден преди старта на Hills of Rock 2026, Пловдив ще се превърне в арена на мощен рок и метъл взрив! На сцената на Гребната база ще се проведе новият самостоятелен концертен ден BE4 HILLS (Before Hills) – грандиозно въведение в най-големия рок фестивал в България.



В първото издание на BE4 HILLS участие ще вземат шведската метъл машина Sabaton, легендарните Savatage, нидерландските симфонични титани Epica и българската рок банда Sevi. Четирите групи ще превърнат вечерта преди фестивала в пълноценна част от рок седмицата в Пловдив, обещавайки незабравимо начало на лятото за всички фенове.



Билетите за BE4 HILLS ще бъдат в продажба от вторник, 28 октомври, в мрежата на Ticket Station.



Цените са: 99 лв. за притежатели на билет за Hills of Rock 2026 и 120 лв. за всички останали



Организаторите от Fest Team подчертават, че BE4 HILLS е самостоятелно събитие, но и перфектна възможност да започнеш фестивалното преживяване Hills of Rock 2026 ден по-рано.



Със своя внушителен лайнъп и уникална атмосфера, BE4 HILLS обещава да се превърне в нова традиция за всички любители на тежката музика!