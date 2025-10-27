ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив се готви за Sabaton, Savatage, Epica и Sevi ден преди Hills of Rock
В първото издание на BE4 HILLS участие ще вземат шведската метъл машина Sabaton, легендарните Savatage, нидерландските симфонични титани Epica и българската рок банда Sevi. Четирите групи ще превърнат вечерта преди фестивала в пълноценна част от рок седмицата в Пловдив, обещавайки незабравимо начало на лятото за всички фенове.
Билетите за BE4 HILLS ще бъдат в продажба от вторник, 28 октомври, в мрежата на Ticket Station.
Цените са: 99 лв. за притежатели на билет за Hills of Rock 2026 и 120 лв. за всички останали
Организаторите от Fest Team подчертават, че BE4 HILLS е самостоятелно събитие, но и перфектна възможност да започнеш фестивалното преживяване Hills of Rock 2026 ден по-рано.
Със своя внушителен лайнъп и уникална атмосфера, BE4 HILLS обещава да се превърне в нова традиция за всички любители на тежката музика!
