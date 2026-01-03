Пловдив се готви за Йордановден: Водосвет, литийно шествие и хвърляне на кръста в Марица

© На 6 януари 2026 г., когато е Св. Богоявление (Йордановден), Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи Велик Богоявленски водосвет на брега на река Марица в Пловдив срещу Водната палата от 12:30 часа.



Православните християни, които желаят да участват при изваждането на Богоявленския кръст от водите на река Марица след Великия Богоявленски водосвет, трябва да заявят своето участие в катедралния храм "Св. Богородица" в гр. Пловдив най-късно до 5 януари 2026 г., като запишат трите си имена и телефонен номер за връзка.



Преди Богоявленския водосвет Владиката ще освети бойните знамена на Пловдивския гарнизон от 12:00 часа пред катедрален храм "Успение Богородично“ в град Пловдив.



След освещаването на знамената на пловдивските поделения, митрополитът ще поведе литийно шествие до река Марица.