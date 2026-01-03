ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив се готви за Йордановден: Водосвет, литийно шествие и хвърляне на кръста в Марица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00Коментари (0)466
©
На 6 януари 2026 г., когато е Св. Богоявление (Йордановден), Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи Велик Богоявленски водосвет на брега на река Марица в Пловдив срещу Водната палата от 12:30 часа.

Православните християни, които желаят да участват при изваждането на Богоявленския кръст от водите на река Марица след Великия Богоявленски водосвет, трябва да заявят своето участие в катедралния храм "Св. Богородица" в гр. Пловдив най-късно до 5 януари 2026 г., като запишат трите си имена и телефонен номер за връзка.

Преди Богоявленския водосвет Владиката ще освети бойните знамена на Пловдивския гарнизон от 12:00 часа пред катедрален храм "Успение Богородично“ в град Пловдив.

След освещаването на знамената на пловдивските поделения, митрополитът ще поведе литийно шествие до река Марица.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Георги Стаменов: Годината беше тежка, но сравнително успешна за р...
08:30 / 03.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през ноември
07:00 / 03.01.2026
Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на ц...
14:54 / 02.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през октомври
07:00 / 02.01.2026
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплата...
19:11 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
08:26 / 01.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Висша лига на Англия сезон 2025/26
България в еврозоната
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: