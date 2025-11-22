Пловдив с още една инициатива

© Община Пловдив разширява участието си в Европейската седмица за намаляване на отпадъците с още една значима инициатива – кампанията "Дай нов живот на стария си велосипед“. Тя има за цел не само да насърчи отговорното отношение към околната среда, но и да подкрепи хора в уязвимо положение чрез осигуряване на алтернативен, достъпен и екологичен транспорт.



Под мотото "Дай стойност, намали отпадъка – предай велосипед с кауза!“, общината приканва гражданите да дарят своите стари, повредени или неизползвани велосипеди.



Всички предадени велосипеди ще бъдат ремонтирани с подкрепата на местни сервизи, а след това – предоставени безвъзмездно на нуждаещи се жители на Пловдив. Така всеки участник ще допринесе едновременно за намаляване на отпадъците и за подобряване качеството на живот на хора, за които един велосипед може да бъде ежедневна необходимост.



Велосипедите ще се приемат в районните администрации в периода 22–30 ноември на следните адреси:



Район "Източен“ – бул. "Шести септември“ №274



Район "Северен“ – бул. "Цар Борис III Обединител“ №22А



Район "Западен“ – ул. "Вечерница“ №1А



Район "Южен“ – бул. "Македония“ №73А



Район "Централен“ – ул. "Хр. Г. Данов“ №39



Район "Тракия“ – бул. "Освобождение“ №63