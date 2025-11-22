ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив с още една инициатива
Под мотото "Дай стойност, намали отпадъка – предай велосипед с кауза!“, общината приканва гражданите да дарят своите стари, повредени или неизползвани велосипеди.
Всички предадени велосипеди ще бъдат ремонтирани с подкрепата на местни сервизи, а след това – предоставени безвъзмездно на нуждаещи се жители на Пловдив. Така всеки участник ще допринесе едновременно за намаляване на отпадъците и за подобряване качеството на живот на хора, за които един велосипед може да бъде ежедневна необходимост.
Велосипедите ще се приемат в районните администрации в периода 22–30 ноември на следните адреси:
Район "Източен“ – бул. "Шести септември“ №274
Район "Северен“ – бул. "Цар Борис III Обединител“ №22А
Район "Западен“ – ул. "Вечерница“ №1А
Район "Южен“ – бул. "Македония“ №73А
Район "Централен“ – ул. "Хр. Г. Данов“ №39
Район "Тракия“ – бул. "Освобождение“ №63
