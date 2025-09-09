ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив с нов площад
Официалната церемония приключи преди минути. Площадът се намира в непосредствена близост до паметника на бележития български просветител до Понеделник пазара.
На церемонията присъства кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
"Отговорна задача е да помним миналото, за да имаме настояще и да се взираме в бъдещето.", каза той.
Стаменов благодари на кметът Костадин Димитров и на общинските съветници гласували това решение.
Инициаторът на наименованието на паметника инж. Любозар Фратев сподели подробна информация относно живота на Йоаким Груев.
"Той се посвещава на образованието и дава принос за общия успех на българското възраждане. Бил е автор на десетки учебници и помагала, дописки във вестниците. Днес е по-малко популярен от другите фигури на възраждането, но това не омаловажавам стореното от него."
Той акцентира върху това, че нито едно училище в България не носи неговото име.
Събитието съвпада с 197 години от рождението на Йоаким Груев – един от най-видните дейци на Българското възраждане и човек, оставил трайна следа в духовното, образователното и културното развитие на Пловдив и на страната.
Йоаким Груев е сред най-важните фигури в новобългарското образование, науката и литературата. Автор е на десетки учебници и помагала, преводи и научни трудове. Счита се за инициатор на превръщането на 11/24 май от училищен в общонационален празник.
Още на 21-годишна възраст става главен учител в Копривщица, а по-късно преподава и в Пловдив, където заменя братята Найден и Константин Герови. Учителската му дейност бележи цялата му житейска мисия – възпитанието и образованието на младите поколения.
Груев има и значим обществен принос – след кланетата в Стара Загора през 1877 г. той участва активно в настаняването на бежанците в Пловдив и околните села. Съгражданите му го почитат и уважават, а неговите ученици си спомнят за него с преклонение.
Никола Ганчев Еничерев, негов възпитаник, го описва като "цяла енциклопедия“ и "гордост на българщината“. Известният историк проф. Николай Генчев го определя като "най-пловдивския пловдивски книжовник до Освобождението“.
През септември 1908 г., когато Груев навършва 80 години, Пловдив отбелязва юбилея му тържествено – редом с честванията на Иван Вазов и Христо Данов. В негова чест тогава е именувана улица.
Днес името му носят улица в квартал "Капана“, паметна плоча на къщата на братя Груеви, бюст-паметник на площад "Възраждане“ (възстановен през 2011 г.) и село край Пловдив. Въпреки това, както се посочва в документацията за именуването на площада, нито едно училище или културна институция в България не носи неговото име – факт, който остава като дълг към паметта на този бележит възрожденец.


