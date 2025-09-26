© виж галерията Днес в Централния военен клуб в София, списание "Дестинация България“ връчи годишните си отличия на общини, мениджъри, инвеститори, обекти и туристически услуги с добри практики, допринесли за развитието и утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация.



Критериите, по които Комисията за номинациите определи наградените са: постигнати високи резултати в туризма, устойчивост и разширяване на пазарното присъствие, прилагане на добри практики, професионален мениджмънт, иновации.



На престижната церемония, в присъствието на заместник- министъра на туризма Павлин Петров, народни представители, д-р Полина Карастоянова – изпълнителен директор на Националния борд по туризъм и многобройни гости, Пловдив беше отличен със Златен приз за "Водеща дестинация за културен и фестивален туризъм“ за 2025 година. Наградата прие заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов.



"Благодаря от името на кмета на Пловдив, на общинската администрация, на колегите от дирекция "Туризъм“, на всички партньори, допринесли за тази награда. В годината, в която Пловдив е определен за най-добрата дестинация за посещение в България според престижния EuropeanBestDestination, и бележи ръст при посещенията от чужденци, е огромна чест да получим тази награда. Всяка година се стремим да развиваме събитийния туризъм като част от бранда на Пловдив с мащабни инвестиции за динамична целогодишна програма. Продължаваме да сме града, който инвестира най-много средства във фестивали и събития, така че всеки ден в Пловдив да се случва нещо, а всеки турист да се създаде спомен за цял живот. Щастливи сме, че получаваме приза точно в годината, в която благодарение на изключителната работа на министър Боршош и на неговият екип, съвсем скоро цял свят ще гледа към България и към Пловдив, който ще бъде домакин и ще посрещне делегатите от Глобалната конференция за винен туризъм към Световната организация по туризъм към ООН“, отбеляза заместник-кметът Пламен Панов в думите си на благодарност.



През настоящата 2025 г. календарът на Община Пловдив включва над 900 събития, привличайки огромен брой туристи от страната и чужбина и утвърждавайки града под тепетата като културната и фестивална столица на България.



Информация за всички предстоящи събития до края на годината, можете да откриете на:



