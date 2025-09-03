© виж галерията На 6 септември в OP34.studio в Пловдив ще бъде представен проектът "Псевдоприрода“ – българският павилион на 19-ото издание на Венецианското биенале по архитектура 2025.



"Псевдоприрода“ е експериментална инсталация на границата между природата и технологиите, реалността и симулацията. Концептуализиран от архитект Ясен Марков, проектът поставя под въпрос бъдещето на устойчивостта в свят, в който природните процеси все повече се медиират от изкуствения интелект и човешката намеса. Събитието ще се проведе на адрес ул. "Отец Паисий" 34, с начало в 17:00 ч.



В основата на "Псевдоприрода“ стои климатичен парадокс – двор, покрит със сняг, в разгара на лятото във Венеция. Снежна машина, захранвана от слънчева енергия, произвежда изкуствен снеговалеж, който едновременно съществува благодарение на слънцето и затрупва панелите, от които черпи енергия.



Във вътрешността на павилиона посетителите откриват абстрактна интерпретация на традиционната българска дневна – пространство за дискусия и колективна мисъл. В интериора откриваме ръчно изработен килим на Роузи Ейсор, който превръща мита в метафора. В центъра му са изобразени три Хали – демони на природните стихии от българската митология, заключени във вечна борба и обвити от змия. Сцената е ярка алегория за все по-заплетената връзка между човешкия интелект, изкуствените системи и природния свят.