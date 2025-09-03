ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив посреща българския павилион на Венецианското архитектурно биенале
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:06Коментари (0)116
©
виж галерията
На 6 септември в OP34.studio в Пловдив ще бъде представен проектът "Псевдоприрода“ – българският павилион на 19-ото издание на Венецианското биенале по архитектура 2025.

"Псевдоприрода“ е експериментална инсталация на границата между природата и технологиите, реалността и симулацията. Концептуализиран от архитект Ясен Марков, проектът поставя под въпрос бъдещето на устойчивостта в свят, в който природните процеси все повече се медиират от изкуствения интелект и човешката намеса. Събитието ще се проведе на адрес ул. "Отец Паисий" 34, с начало в 17:00 ч.

В основата на "Псевдоприрода“ стои климатичен парадокс – двор, покрит със сняг, в разгара на лятото във Венеция. Снежна машина, захранвана от слънчева енергия, произвежда изкуствен снеговалеж, който едновременно съществува благодарение на слънцето и затрупва панелите, от които черпи енергия.

Във вътрешността на павилиона посетителите откриват абстрактна интерпретация на традиционната българска дневна – пространство за дискусия и колективна мисъл. В интериора откриваме ръчно изработен килим на Роузи Ейсор, който превръща мита в метафора. В центъра му са изобразени три Хали – демони на природните стихии от българската митология, заключени във вечна борба и обвити от змия. Сцената е ярка алегория за все по-заплетената връзка между човешкия интелект, изкуствените системи и природния свят.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Четирима министри идват в Пловдив заради еврото!
14:23 / 03.09.2025
Тежък инцидент със загинал човек в Пловдив
12:52 / 03.09.2025
Борисов: Моето его е по-голямо от това на Костадин Димитров и Тем...
12:38 / 03.09.2025
Бой в ресторант в Пловдив, между масите хвърчат камъни
13:33 / 03.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
11:44 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съединението и празник на Пловдив
Български национален отбор по футбол
Жестока катастрофа в Монтанско!
Матури 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: