|Пловдив посреща българския павилион на Венецианското архитектурно биенале
"Псевдоприрода“ е експериментална инсталация на границата между природата и технологиите, реалността и симулацията. Концептуализиран от архитект Ясен Марков, проектът поставя под въпрос бъдещето на устойчивостта в свят, в който природните процеси все повече се медиират от изкуствения интелект и човешката намеса. Събитието ще се проведе на адрес ул. "Отец Паисий" 34, с начало в 17:00 ч.
В основата на "Псевдоприрода“ стои климатичен парадокс – двор, покрит със сняг, в разгара на лятото във Венеция. Снежна машина, захранвана от слънчева енергия, произвежда изкуствен снеговалеж, който едновременно съществува благодарение на слънцето и затрупва панелите, от които черпи енергия.
Във вътрешността на павилиона посетителите откриват абстрактна интерпретация на традиционната българска дневна – пространство за дискусия и колективна мисъл. В интериора откриваме ръчно изработен килим на Роузи Ейсор, който превръща мита в метафора. В центъра му са изобразени три Хали – демони на природните стихии от българската митология, заключени във вечна борба и обвити от змия. Сцената е ярка алегория за все по-заплетената връзка между човешкия интелект, изкуствените системи и природния свят.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
