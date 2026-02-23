ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив посреща 3-ти март с общоградско честване и вечерна заря-проверка
Официалното слово ще бъде произнесено от проф. д-р Христина Янчева – областен управител на област Пловдив. Водещ ще е един от най-добрите рецитатори в България - Христо Христов. В церемонията по полагане на венци и цветя в 12.00 часа ще вземат участие представителен взвод, венценосци, военен духов оркестър, комитет "Родолюбие“, НД "Траиция“ и СОСЗР.
Както всяка година, преди началото на тържественото честване, членовете на комитет "Родолюбие“ ще поведат пловдивчани в "Поход на свободата“ – шествие до върха на Бунарджика, предвождано от копия от знамената на българското опълчение. (Желаещите да се включат в похода трябва да се явят в 11ч. на сборния пункт пред ресторант "Южен полъх“- Малък Бунарджик).
В 17.00 часа на площад "Централен“ започва празничен концерт на Военен духов оркестър на Съвместно командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.
Вечерта на пл. "Централен“ в 18.30 часа. ще се състои тържествена заря-проверка по повод Националния празник на Република България – 3 март, с участието на военни формирования от гарнизон Пловдив. Диктор ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Петър Тосков.
