Пловдив посреща 3-ти март с общоградско честване и вечерна заря-проверка

© Plovdiv24.bg С молебен в катедралния храм "Успение Богородично" (ул. "Съборна" №6 в Стария град), отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай в 11.00 часа, тържествено честване пред паметника на Руските освободители на Бунарджика в 12.00 часа и панихида за загиналите за свободата на България герои на Паметника на поборниците и опълченците на Централни гробища в 13.30 часа, в Пловдив ще бъде отбелязана 148-та годишнина от Освобождението от османско владичество и Национален празник на Република България – 3-ти март.



Официалното слово ще бъде произнесено от проф. д-р Христина Янчева – областен управител на област Пловдив. Водещ ще е един от най-добрите рецитатори в България - Христо Христов. В церемонията по полагане на венци и цветя в 12.00 часа ще вземат участие представителен взвод, венценосци, военен духов оркестър, комитет "Родолюбие“, НД "Траиция“ и СОСЗР.



Както всяка година, преди началото на тържественото честване, членовете на комитет "Родолюбие“ ще поведат пловдивчани в "Поход на свободата“ – шествие до върха на Бунарджика, предвождано от копия от знамената на българското опълчение. (Желаещите да се включат в похода трябва да се явят в 11ч. на сборния пункт пред ресторант "Южен полъх“- Малък Бунарджик).



В 17.00 часа на площад "Централен“ започва празничен концерт на Военен духов оркестър на Съвместно командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.



Вечерта на пл. "Централен“ в 18.30 часа. ще се състои тържествена заря-проверка по повод Националния празник на Република България – 3 март, с участието на военни формирования от гарнизон Пловдив. Диктор ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Петър Тосков.