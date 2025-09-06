ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив отдаде почит на героите на Съединението – майор Райчо Николов и Захари Стоянов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:31Коментари (0)1380
© Plovdiv24.bg
виж галерията
С полагане на цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов беше почетена паметта на героя, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Райчо Николов е сред главните участници в свалянето на главния управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич на съдбоносния 6 септември. Неслучайно той влиза в избраното временно правителство, като е назначен за комендант на Пловдив.

В деня на великото дело обаче, докато отива да съобщи по телеграфа новината, майорът е прострелян смъртоносно от началника на Пловдивската пощенска станция Костадин Тодоров. И досега подбудите на убиеца не са изяснени.

Според една от версиите пощаджията е бил пиян, според друга, се е страхувал от арест, а според трета, се е опитал да демонстрира лоялност към правителството на Източна Румелия.

На 7 септември 1885 г. над 20 000 души с военни почести и топовни гърмежи изпращат тленните останки на героя, които са положени в Пловдивските гробища.

След това тържественото шествие се насочи към Дондуковата градина, където пък бяха положени цвета и пред паметника на Захари Стоянов. Авторът на "Записки по българските въстания" оглавява Българския таен централен революционен комитет, който организира съединението на Източна Румелия с Княжество България.

Представители на БТЦРК са насърчени от Александър I Батенберг и комитетът решава да обяви Съединението на 15 септември.

На 2 септември в Панагюрище започва бунт, овладян още на същия ден от полицията. Пред опасността страната да бъде обхваната от разпокъсани спорадични бунтове, а ръководителите на заговора да бъдат арестувани, комитетът решава да ускори начинанието.

Още същия ден представители на БТЦРК са изпратени в различни градове на областта, откъдето трябва да поведат бунтовнически групи към Пловдив, където да ги поставят под командването на майор Данаил Николаев.

На 4 септември бунтовници, под ръководството на Продан Тишков – Чардафон, обявяват Съединението и установяват контрол над село Голямо Конаре. С това е поставено началото на въстанието, довело до Съединението на България. На 5 септември няколкостотин въоръжени бунтовници от Голямо Конаре се придвижват към Пловдив.

През нощта срещу 6 септември частите на милицията, командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над града и отстраняват правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич.



