|Пловдив отбелязва Международния ден на младежта
В 17:00 часа в зала "Метеор" ще започне "Жива библиотека" – специално организирана среща, в която вдъхновяващи личности от различни професионални и житейски сфери ще споделят своя опит, трудности и успехи в разговор с младите участници. Този формат насърчава диалога, емпатията и обмена на ценности.
Вечерта ще предложи градска игра тип "Treasure Hunt", подготвена от екипа на "Вътрешен глас". Активността стартира в 19:00 ч. Участниците ще преминат през поредица от загадки и предизвикателства, съчетаващи логика, работа в екип и забавление. Играта ще бъде разположена около пространствата на Младежкия център и Гребната база, като ще даде възможност за неформално учене и създаване на нови запознанства.
Финалът на празничния ден ще бъде поставен с концерт на открито в 20:30 ч. с участието на млади изпълнители и музикални банди от Пловдив и региона. Концертът ще се състои в пространството на биоградинката към Младежкия център и ще даде сцена на млади таланти, които представят различни стилове и послания.
За поредна година Младежки център Пловдив поставя акцент върху ученето чрез преживяване, гражданска ангажираност и не на последно място – забавление и смислено ангажиране на свободното време на младежите в Пловдив.
Събитието е с вход свободен и е отворено за всички, които искат да бъдат част от празника. Организаторите очакват както настоящи участници в дейностите на Центъра, така и нови гости, които искат да се включат, да научат повече и да станат част от младежката мрежа на града.
