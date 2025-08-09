© виж галерията На 12 август ОП "Младежки център Пловдив" ще отбележи Международния ден на младежта с разнообразни и вдъхновяващи събития. Програмата и тази година е създадена така, че да ангажира участниците по различни начини – чрез спорт, неформално образование, творческа изява и колективни преживявания. Сутринта ще стартира с функционална тренировка в 10:00 ч., водена от професионалните треньори на WoW Gym, с което да се подчертае значението на физическата активност и грижата за здравето като част от балансирания живот на съвременния млад човек.



В 17:00 часа, в зала "Метеор", ще започне "Жива библиотека" – специално организирана среща, в която вдъхновяващи личности от различни професионални и житейски сфери ще споделят своя опит, трудности и успехи в разговор с младите участници. Този формат насърчава диалога, емпатията и обмена на ценности.



Вечерта ще предложи градска игра тип "Treasure Hunt", подготвена от екипа на "Вътрешен глас". Активността стартира в 19:00 ч. Участниците ще преминат през поредица от загадки и предизвикателства, съчетаващи логика, работа в екип и забавление. Играта ще бъде разположена около пространствата на Младежкия център и Гребната база, като ще даде възможност за неформално учене и създаване на нови запознанства.



Финалът на празничния ден ще бъде поставен с концерт на открито в 20:30 ч. с участието на млади изпълнители и музикални банди от Пловдив и региона. Концертът ще се състои в пространството на биоградинката към Младежкия център и ще даде сцена на млади таланти, които представят различни стилове и послания.



За поредна година Младежки център Пловдив поставя акцент върху ученето чрез преживяване, гражданска ангажираност и не на последно място – забавление и смислено ангажиране на свободното време на младежите в Пловдив.



Събитието е с вход свободен и е отворено за всички, които искат да бъдат част от празника. Организаторите очакват както настоящи участници в дейностите на Центъра, така и нови гости, които искат да се включат, да научат повече и да станат част от младежката мрежа на града.