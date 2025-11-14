Пловдив отбелязва 110 години от кончината на проф. Антон Безеншек

© Днес Пловдив ще отбележи 110-ата годишнина от кончината на проф. Антон Безеншек (1854 – 1915) – словенски езиковед, публицист и учител, известен като "баща на българската стенография“ и "Почетен гражданин на Пловдив“.



Инициативата за паметния ден под надслов "Словенецът с пловдивско сърце“ е на Девическа хорова формация "Евмолпея“ при ОДК – Пловдив, които посрещат гостуващия Мъжки хор към културно-просветно дружество "проф. Антон Безеншек“ от град Франколово, община Войник, Словения. Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив и е под патронажа на кмета на града Костадин Димитров. Специален гост ще бъде Н.Пр. Наташа Бергел – извънреден и пълномощен посланик на Република Словения в България.



Наситеният със събития 14 ноември 2025 г. ще започне със запознаване на словенските гости от хор "Проф. Антон Безеншек“ с ключови за пловдивския живот на професора места – храм "Св. св. Кирил и Методий“ и Гимназия "Княз Александър I“, където неговото име стои редом до изтъкнати български просветители. Запознавайки гостите от Словения с част от живота на Безеншек в Пловдив, момичетата от "Евмолпея“ връщат миналогодишния жест. През 2024 г. те гостуваха в родния град на професора – Франколово, и участваха в тържественото честване на 170 години от рождението му. За пореден път двата хора ще станат съпричастни на делото на големия будител на двете държави. Български и словенски песни ще огласят местата, които ще посетят гостите.



В 15:00 часа в Цар Симеоновата градина ще се състои Церемония по признателност. Двата хора съвместно ще поднесат венци и цветя на единствения оригинален паметник на професора в света, а като жест на благодарност към Пловдив ще бъде открит и обозначителен знак, дарен от президента на Словения Наташа Пирц Мусар при нейното посещение в Пловдив през 2024 г.



В 16:00 часа следва откриване на фото-документална изложба в Народна библиотека "Иван Вазов“, посветена на богатата и разностранна дейност на Безеншек в Пловдив. Слово ще произнесе д-р Петко Георгиев, главен библиотекар и завеждащ отдел "Специални сбирки“.



Паметният ден ще завърши с Паметна вечер и концерт под наслов "Словенецът с пловдивско сърце“, който ще се проведе от 17:30 часа в Епископската базилика на Филипопол. Музикален поздрав към публиката ще поднесат Мъжки хор "проф. Антон Безеншек“ (с диригент Матеуж Пушник) и Девическа хорова формация "Евмолпея“ (с диригент д-р Алия Хансе и клавирен съпровод Йорданка Иванова). Интересният репертоар, меките гласове, колегиалната толерантност ще докажат, че хубавата музика е над всички различия. Тя обединява независимо от езика, независимо от разстоянията. Слова за живота и дейността на проф. Безеншек ще произнесат д-р Стефан Шивачев – историк и Карамфил Матев – председател на Националното сдружение на стенографите в България.



Входът за всички събития е свободен!



Проф. Антон Безеншек прекарва 30 години от живота си в България, превръщайки страната ни в своя втора родина. Неговото дело има ренесансов размах и е от фундаментално значение за българското културно и институционално развитие, особено в Пловдивския му период. Той живее 10 години в София и 20 години в Пловдив. Богата и разностранна е дейността му в пловдивския период. Двадесет години е учител в Мъжката гимназия под тепетата и едновременно е началник на Стенографското бюро при Областното събрание.



През 1879 г. Безеншек приспособява системата на Габелсбергер за нуждите на българския език, заради което е наречен "баща на българската стенография“. Той полага основите на Стенографското бюро при Народното събрание и създава първите учебници по бързопис, обучавайки над 1500 българи, включително Пейо Яворов и Димчо Дебелянов.



Антон Безеншек въвежда предмета Етика в учебния план на Министерството на народното просвещение, за нуждите на който написва и първия български тематичен учебник.



През 1884 г. е избран в театралната комисия на Румелийския народен театър, където си сътрудничи с такива личности като Патриарха на българската литература Иван Вазов. Тук открива първата академична книжарница, наречена "Пчела". Той е първият председател на новосъздадените Учителска дружба /1895/ и Певческо дружество /1896/.



За огромните му заслуги проф. Антон Безеншек беше удостоен посмъртно със званието Почетен гражданин на Пловдив, с решение №218 взето с протокол №12 от 18.06.2015г. Церемонията се проведе в зала "Съединение" на Регионалния исторически музей – Пловдив. Връчването бе част от програмата на Българо - словенски дни по случай 100-годишнината от смъртта на професора. По същия повод бе подписан Меморандум за сътрудничество и съвместна работа между ГХП "Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив и ОУ "Проф. Антон Безеншек“ – Франколово, Община Войник – Словения. В знак на признателност, Община Пловдив дари копие на неговия паметник, чийто автор е скулпторът доц. Свилен Костадинов. Той е поставен пред училището в родния му град.



Делото на проф. Антон Безеншек е не само просветителско от балканска гледна точка, но има истински ренесансов размах в европейски и даже в световен контекст. Денят, който предстои под надслов "Словенецът с пловдивско сърце“, е израз на признателност и уважение към приноса на изтъкнатия приятел на Пловдив и България.