Пловдив на протест: Не сме статисти в прокурорския сериал!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:12Коментари (0)45
© БТА
Протестиращи на пл. "Съединение", пред прокуратурата в Пловдив, поискаха изпълняващият длъжността (и.д.) главен прокурор на България Борислав Сарафов да бъде отстранен от поста. Противопоставяме се на контрола, който упражнява олигархия върху съдебната власт, каза за БТА Стоян Стефанов, координатор за Пловдив на обединение "Студенти против мафията", което организира протеста съвместно с инициативата "Правосъдие за всеки". 

Мотото на недоволството в Пловдив е "Не сме статисти в прокурорския сериал". Сарафов от 21 юли 2025 г. заема поста незаконно и се опасяваме, че на предстоящите избори няма да има ефективни мерки срещу купения вот и активни действия, ако бъде установен такъв, каза Стефанов. По думите му протестиращите настояват незабавно да започне процедура за избор на нов главен прокурор, който да гарантира провеждането на честни парламентарни избори. Хората поискаха пълна ревизия на дейността на прокуратурата. 

Протестът е заявен пред общинската администрация в Пловдив. Прояви със същите искания има също в София, Варна и Бургас.


