ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив излиза на протест
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:57Коментари (1)1295
© Plovdiv24.bg
Пловдив отново излиза на протест срещу властта утре. Пловдивчани се събират на площад "Съединение" с искане за оставка на управляващите, както са анонсирали организаторите на събитието във Фейсбук Калоян Калинин, Стилиана Ралева, Габриела Георгиева и Павел Начев. "Ела отново. Ела културно“, призовават те.

“Пловдив показа на 1 декември нещо невероятно. Над 30 000 души излязоха мирно, културно и обединено, за да заявят, че градът под тепетата не спи. Пловдив се събуди – и се събуди силно. Благодарим ви, а сега е време да продължим. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка. Време е да застанем рамо до рамо с всички, които не приемат едно управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с публичния ресурс, разделя обществото и подкопава доверието в институциите“, се казва в събитието във Фейсбук.

Протестът ще е с начален час 18,00 ч., като се предвижда да завърши с мирно шествие до Панаира.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
ЗА КАКВО Е ПРОТЕСТА !?! Вчера проектът на бюджет получи подкрепа от всички организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Каква година отчитат в Природонаучния музей в Пловдив, слушайте в...
11:24 / 09.12.2025
Реконструкцията на улица "Генерал Колев" няма да бъде завършена з...
11:40 / 09.12.2025
Шофьор от Пловдив почина в кабината на камиона си на "Капитан Анд...
10:20 / 09.12.2025
Популярният геймър Криската идва за фен среща с децата в Пловдив
09:39 / 09.12.2025
Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния ба...
09:16 / 09.12.2025
Без право на обжалване: 8 г. затвор за бизнесмена, убил с БМВ-то ...
08:18 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: