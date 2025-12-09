Пловдив излиза на протест

© Plovdiv24.bg Пловдив отново излиза на протест срещу властта утре. Пловдивчани се събират на площад "Съединение" с искане за оставка на управляващите, както са анонсирали организаторите на събитието във Фейсбук Калоян Калинин, Стилиана Ралева, Габриела Георгиева и Павел Начев. "Ела отново. Ела културно“, призовават те.



“Пловдив показа на 1 декември нещо невероятно. Над 30 000 души излязоха мирно, културно и обединено, за да заявят, че градът под тепетата не спи. Пловдив се събуди – и се събуди силно. Благодарим ви, а сега е време да продължим. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка. Време е да застанем рамо до рамо с всички, които не приемат едно управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с публичния ресурс, разделя обществото и подкопава доверието в институциите“, се казва в събитието във Фейсбук.



Протестът ще е с начален час 18,00 ч., като се предвижда да завърши с мирно шествие до Панаира.