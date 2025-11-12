ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив губи услуга, подпомагаща уязвими семейства
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:36
От 1 януари 2026 г. около 50 уязвими семейства в Пловдив остават без специализирана патронажна грижа по програма "Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, осигурявана от фондация "Тръст за социална алтернатива“ - заради липса на финансиране. В последните 7 години патронажните сестри на услугата са помогнали на над 200 пловдивски семейства от млади родители, живеещи в бедност, да изградят родителски умения и да се грижат по-добре за децата и семействата си.

От 1 януари фондация "Тръст за социална алтернатива“ прекратява специализираната патронажна грижа за уязвими семейства, която екипите на фондацията оказват на уязвими семейства в Пловдив и региона от началото на 2019 г. Причината е липса на финансиране за гарантиране на устойвост на услугата. Към момента то се осигурява на проектен принцип, но приключва в края на 2025 г. От години екипът на патронажната услуга работи с институциите – Министерство на здравеопазването и общини, за да подсигури устойчиво държавно финансиране за тази ключова превантивна програма за уязвими майки и техните деца до 2 г. Засега обаче тези усилия не дават резултат.

Към момента фондацията управлява два центъра – в Пловдив и в София – като за целия период на работа от над 10 г. са подкрепени повече от 500 майки и техните семейства или около 1400 души. След съкращенията от догодина работа ще продължи само екипът в столицата.

Патронажната грижа се осигурява от специално обучен екип от медицински сестри и акушерки, които работят по лицензирания модел “Nurse-Family Partnership" (Партньорство между сестра и семейство) – доказано най-ефективната програма за ранно детско развитие в целия свят.

Този модел на патронажни грижи е специално разработен за семейства в силно уязвима ситуация – много млади родители, често живеещи в бедност или в екстремна бедност. Патронажните сестри се свързват с майката още в хода на бременността и я посещават между 50 и 64 пъти до навършване на 2 г. на детето. В този период те се грижат както за физическото здраве на майката и бебето, така и за изграждане у родителите и разширеното семейство на по-добри и съвременни родителски умения, подобряване на здравната култура на семейството, развиване на социланите умения.

Резултатите от изследване на този тясно таргетиран модел на патронажни грижи от 2023 г. са впечатляващи.

Неонаталната смъртност в програмата е 0 – от над 430 бебета няма нито едно, починало в първия месец след раждането. Бебетата, следени по програмата преди и след раждането си, почти напълно преодоляват "пропастта“ в ранното развитие между деца от уязвими групи и останалите деца в България, като това повиша значимо шансовете им да научат добре български език и да се представят добре в училище в по-късни етапи от развитието си.

Ефектите от работата със семейството обаче далеч надхвърлят ползите за ранното детско развитие. Изследването сочи, че майките, включени в програмата, са много по-ангажирани с децата си, спрямо други майки от своята общност, разчитат по-малко на финансови обезщетения по време на бременността, успешно отлагат втора бременност и най-често повишават образованието си след раждането на бебето.

