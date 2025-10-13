ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив - домакин на престижна европейска среща на личните лекари
Темата на мащабната среща, която ще се проведе в Аудиторния комплекс на МУ, е: "Овластяване на следващото поколение семейни лекари в променящия се здравен пейзаж", която ще отразява нуждата, визията и лидерството и сътрудничеството в развитието на съвременната първична медицинска помощ. Ще присъстват семейни лекари от 31 европейски държави. Официалното откриване ще се състои на 16 октомври 2025 г. (четвъртък) от 19:00 ч. в Епископската базилика на Филипопол.
В продължение на два дни личните лекари ще дискутират ключови за общата медицина теми. Научната програма включва няколко основни акцента. Един от тях е позицията на личния лекар в здравната система и взаимодействието с останалите специалисти. Друг фокус в обсъжданията ще бъде професионалната колаборация между лекарите, както и полагането на здравни грижи в мултикултурна среда, съобщи проф. д-р Радост Асенова, дмн – член на борда на Световната организация на общопрактикуващите лекари (WONCA) Europe и Европейската мрежа за проучвания на общата медицинска (EGPRN).
Много важен акцент в тон със съвременните промени ще бъде също така и дигиталната трансформация в здравеопазването.
Очаква се на срещата, освен обменяне на опит, да се създадат нови партньорства и активно участие в международния диалог за бъдещето на семейната медицина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Полицаи ескортираха бременна жена и мъжа й до болница в Пловдив
14:20 / 13.10.2025
МВР потвърди за жестоко битото от ученик в Пловдив дете
13:31 / 13.10.2025
В Пловдив вече има подлез без аналог в града
12:04 / 13.10.2025
13-годишно момче пребито до кръв в Пловдив, говори майка му
13:20 / 13.10.2025
Паркът зад хотел "Санкт Петербург" остава зелена площ засега
14:47 / 13.10.2025
МВР - Пловдив с последна информация за ПТП-то между кола и автобу...
10:48 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS