Пловдив - домакин на престижна европейска среща на личните лекари

© Сто и първа среща на Европейската мрежа за проучвания на общата медицинска практика ще се проведе в Пловдив от 16 до 19 октомври 2025 г. Домакини на престижното събитие са Медицинският университет, Сдружението на обучителите и изследователи в България по обща медицина и регионалната колегия на БЛС.



Темата на мащабната среща, която ще се проведе в Аудиторния комплекс на МУ, е: "Овластяване на следващото поколение семейни лекари в променящия се здравен пейзаж", която ще отразява нуждата, визията и лидерството и сътрудничеството в развитието на съвременната първична медицинска помощ. Ще присъстват семейни лекари от 31 европейски държави. Официалното откриване ще се състои на 16 октомври 2025 г. (четвъртък) от 19:00 ч. в Епископската базилика на Филипопол.



В продължение на два дни личните лекари ще дискутират ключови за общата медицина теми. Научната програма включва няколко основни акцента. Един от тях е позицията на личния лекар в здравната система и взаимодействието с останалите специалисти. Друг фокус в обсъжданията ще бъде професионалната колаборация между лекарите, както и полагането на здравни грижи в мултикултурна среда, съобщи проф. д-р Радост Асенова, дмн – член на борда на Световната организация на общопрактикуващите лекари (WONCA) Europe и Европейската мрежа за проучвания на общата медицинска (EGPRN).



Много важен акцент в тон със съвременните промени ще бъде също така и дигиталната трансформация в здравеопазването.



Очаква се на срещата, освен обменяне на опит, да се създадат нови партньорства и активно участие в международния диалог за бъдещето на семейната медицина.