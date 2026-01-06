ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив чества Богоявление
От 12:00 часа в двора на храма Владиката ще извърши освещаване на воинските знамена. След освещаването на знамената на пловдивските поделения, митрополитът ще поведе литийно шествие до река Марица.
От 12:30 часа ще отслужи Велик Богоявленски водосвет на р. Марица (срещу Водната палата).
От 13.30 часа пред паметника на поета-революционер Христо Ботев в Цар Симеоновата градина в Пловдив, ще бъде чествана 178-та годишнина от рождението на националния ни герой, гениален поет и публицист, посветил изцяло своя живот и творчество на борбата за национална свобода и социална справедливост.
В ритуала, организиран от Община Пловдив, част от Културния календар на града, ще участват почетни формирования от Пловдивския гарнизон - Военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци, представители на комитетите "Родолюбие“, "Традиция“ и "Васил Левски“ и членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Слово за делото и живота на великия българин ще произнесе Недялко Славов. Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Тодор Дърлянов.
В честването, включващо полагане на венци и цветя, ще участват Кметът на Община Пловдив, Народни представители, Областният управител на област Пловдив, Председателят на Общински съвет – Пловдив, Командването на Пловдивския гарнизон, зам.-кметове, районни кметове, общински съветници, представители на общинската администрация, политически и обществени организации, медии и граждани.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
14:27 / 05.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не...
12:31 / 05.01.2026
Обмислят качване на Бетонния мост откъм Централна гара
13:43 / 05.01.2026
Близо 12 300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празницит...
12:08 / 05.01.2026
Сигнал: Инвалидната тоалетна не е по желание
16:21 / 05.01.2026
169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лим...
11:22 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Клиент на дюнери: Не виждате нищо нередно?
17:18 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS