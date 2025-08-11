ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пияно дете зад волана е в основата на гонката с полицията в Пловдив
Непълнолетен неправоспособен водач бе задържан след кратка гонка от служителите на реда в Пловдив. Около 4.00 часа днес при обход на територията на район "Източен“ автопатрул на Шесто РУ подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил "Фолксваген“.
Тъй като не се подчинил на разпореждането им, водачът бил последван от униформените, а в заградителните действия се включил още един екип на районното управление. На една от улиците фолксвагенът бил засечен, след като се ударил в три паркирани автомобила и бордюр.
Установено е, че зад волана му е 16-годишен тийнейджър. Освен неправоспособен, той бил и под въздействие на алкохол – тестът с дрегер отчел стойност под 1,2 промила. Непълнолетният отказал да даде кръв за химически анализ. С полицейска заповед той е задържан за срок до 24 часа. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани в прокуратурата.
