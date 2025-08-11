ЗАРЕЖДАНЕ...
|Среднощен екшън с участието и на патрулки завърши с катастрофа
"30 минути екшън в "Изгрев". Шофьор на "Фолксваген Пасат" кара ченгетата да го гонят близо 30 минути из квартала и накрая всичко завърши с катастрофа без пострадали".
Още новини от Новини от Пловдив:
Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
10:00 / 11.08.2025
Сигнал: Кондукторът ме опипа
08:20 / 11.08.2025
Ремонтът на Голямоконарско шосе напредва
08:10 / 11.08.2025
Нова организация на движение по булевард в Пловдив
05:45 / 11.08.2025
Няма нова информация за пловдивчанина, изчезнал в Охридското езер...
23:26 / 10.08.2025
Пловдивчани са усетили силния трус
20:38 / 10.08.2025
