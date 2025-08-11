ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Среднощен екшън с участието и на патрулки завърши с катастрофа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47Коментари (1)0
© Фейсбук
За среднощна гонка в Пловдив съобщи в социалната мрежа Фейсбук очевидец на случката. Човекът качи и снимка, на която се виждат няколко патрулни автомобила на ОД МВР. Ето и краткия му разказ:

"30 минути екшън в "Изгрев". Шофьор на "Фолксваген Пасат" кара ченгетата да го гонят близо 30 минути из квартала и накрая всичко завърши с катастрофа без пострадали".







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Да точно така беше,към 04 ч такива сирени от тези патрулки че целия блок се събуди,до Щтрома беше като екшън. Поредният малоумник
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
10:00 / 11.08.2025
Сигнал: Кондукторът ме опипа
08:20 / 11.08.2025
Ремонтът на Голямоконарско шосе напредва
08:10 / 11.08.2025
Нова организация на движение по булевард в Пловдив
05:45 / 11.08.2025
Няма нова информация за пловдивчанина, изчезнал в Охридското езер...
23:26 / 10.08.2025
Пловдивчани са усетили силния трус
20:38 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Димо Алексиев хванат пиян зад волана
Първа лига сезон 2025/26
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: