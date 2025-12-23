ЗАРЕЖДАНЕ...
|Питат кмета как се изпълняват държавно финансираните проекти в Пловдив
"Гражданите на Пловдив имат право да знаят дали публичният ресурс, осигурен от държавата, се използва ефективно и по предназначение“, категорични са Тодор Токов, Добромира Костова, Веселина Александрова и Владимир Славенски – вносители на питането.
Съветниците искат отговори на три ключови въпроса:
• Колко средства са усвоени до момента и кои проекти са в напреднала фаза?
• Има ли изоставане в изпълнението и какви са причините за евентуалните забавяния?
• Какви действия предприема общината, за да гарантира пълното усвояване на средствата в срок?
Питането е продължение на по-ранен техен сигнал от юни тази година, но липсата на публично достъпна и систематизирана информация към момента ги мотивира да поискат обобщен отчет от администрацията.
Става въпрос за десетки милиони левове, предназначени за подобряване на инфраструктура, социални услуги и градска среда. Закъснения или неусвояване на средствата биха означавали пропуснати възможности за развитие на Пловдив, категорични са от ПП-ДБ.
