Питат кмета как се изпълняват държавно финансираните проекти в Пловдив

© Половин година след като поставиха въпроса за изпълнението на ключови общински проекти с държавно финансиране, общински съветници от "Продължаваме Промяната – Демократична България“ отново настояват за яснота. С писмено питане до кмета Костадин Димитров те изискват конкретен отчет за напредъка по проектите, включени във финансовата рамка на държавния бюджет за 2025 г.



"Гражданите на Пловдив имат право да знаят дали публичният ресурс, осигурен от държавата, се използва ефективно и по предназначение“, категорични са Тодор Токов, Добромира Костова, Веселина Александрова и Владимир Славенски – вносители на питането.



Съветниците искат отговори на три ключови въпроса:



• Колко средства са усвоени до момента и кои проекти са в напреднала фаза?



• Има ли изоставане в изпълнението и какви са причините за евентуалните забавяния?



• Какви действия предприема общината, за да гарантира пълното усвояване на средствата в срок?



Питането е продължение на по-ранен техен сигнал от юни тази година, но липсата на публично достъпна и систематизирана информация към момента ги мотивира да поискат обобщен отчет от администрацията.



Става въпрос за десетки милиони левове, предназначени за подобряване на инфраструктура, социални услуги и градска среда. Закъснения или неусвояване на средствата биха означавали пропуснати възможности за развитие на Пловдив, категорични са от ПП-ДБ.