ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пиле няма да може да прехвръкне в центъра на Пловдив днес
На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка: на бул. "Шести септември“ и ул. "Димитър Цончев“ (при сградата на Прокуратурата); при бул. "Шести септември“ и ул. "Св. Климент“ (при подлеза) и при бул. "Шести септември“ и ул. "Петко Каравелов“ (до ДЗИ-Пловдив).
Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.
За времето от 16:00 ч. до 22:30 ч. се въвежда забрана за използването на безпилотни летателни средства (дронове) в зона с радиус от 1000 м и височина 1000 м около паметника на Съединението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 301
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Честит празник, българи! Честит празник, Пловдив!
00:05 / 06.09.2025
Губернаторът, който не попречи на Съединението, а ролята му е спо...
19:17 / 05.09.2025
Античният театър в Пловдив стана сцена на нещо много повече от ко...
17:23 / 05.09.2025
Воден ад в Пловдив, граждани обуха джапанки, за да преминат улица...
16:35 / 05.09.2025
Почина известен пловдивски музикант
15:35 / 05.09.2025
Променят маршрутите на 11 автобусни линии в Пловдив
13:21 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS