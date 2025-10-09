ЗАРЕЖДАНЕ...
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско за близо 3 милиона
Имотът бе обявен за продан през пролетта. Царят оторизирал дружеството за покупко-продажба на имоти "Капитал инвест" да реализира сделката. Няколко частни инвеститори направили оглед и местните разпознали единия от кандидатите - собственика на оръжейния завод "Арсенал" Николай Ибушев. Той споделил, че има идея да превърне резиденцията в база за подготовка на националните ни отбори по природни науки математика, физика, химия.
В крайна сметка преговорите завършили в полза на Георги Самуилов. Той купил имота срещу близо 3 милиона лева чрез своя фирма. Към момента не е ясно какви са инвестиционните му намерения за царската къща.
Самуилов притежава рафинерията в близкото село Белозем. През 2023 г. придоби бившата подстанция за производство на ток за несъществуващия отдавна тролейбусен транспорт в Пловдив. Вече една година в сградата се извършва основен ремонт. Наскоро петролният бос се раздели с друг свой имот в центъра на Пловдив.
Дворецът в Баня е единствената къща, построена от цар Борис III. Проектът е на българските архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов и сградата е завършена окончателно през 1929 г. Преди това царят купува над 10 декара земя от местните хора и инвестира лични средства в строителството.
Застроената площ на двореца и двете по-малки сгради за гости и персонал е в размер на 1000 кв. м. Царският дом е със стомано-бетонна конструкция. В него има огромно фоайе, трапезария кухня, винарна, няколко спални и бани, кабинет на царя. Целият имот е ограден с висок каменен зид. В имението се влиза през ковани дъбови порти.
След 1945 г. дворецът е национализиран и предаден на ВМЗ-Сопот за стопанисване и поддържане. Използван е за представителни нужди и често е посещаван от високопоставени делегации. След завръщането си в България през 2000 г. Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита се настаняват именно в резиденцията в Баня. Царят се регистрира адресно в градчето и няколко пъти гласува там. Сакскобургготски напуска бащиния си дом през 2001 г., когато е избран за премиер. Имотът постепенно запустява, дори няколко пъти крадци тършуват за съкровища.
