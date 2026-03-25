Въпреки бурните промени в цените на горивата и напрежението в Близкия изток, жителите на Пловдив могат да си отдъхнат поне по отношение на придвижването в рамките на града.
Основният превозвач Петко Ангелов потвърди пред БНТ, че цената на градския билет остава стабилна на ниво от 50 евроцента, като към момента няма искания за неговото увеличение. Това е глътка въздух за пловдивчани в момент, в който транспортният бранш е притиснат от огромни допълнителни разходи, надхвърлящи 200 хиляди евро само за гориво.
"Ние не настояваме билетът за градския транспорт да бъде увеличен, въпреки че е с най-ниска цена в България. Не съм аз човекът, който може да каже какво трябва да е увеличението. В момента работим на загуба. Кметът трябва да потърси съдействие от Общинския съвет и да съгласуват средствата, които предоставяме за изразходваното гориво", каза той.
Ситуацията обаче е коренно различна за пътуващите извън пределите на Пловдив. След като близо година фирмите са успявали да задържат старите тарифи в името на своите клиенти, икономическата реалност най-накрая наложи сериозна корекция.
Пътуването по линията между Пловдив и София вече е осезаемо по-скъпо, като цената се е повишила с около една четвърт и вече достига 9,20 евро. Подобна е картината и при маршрутите до близките села в областта, където скокът е с около 50 цента. Според превозвачите този ход е бил неизбежен заради натрупаните амортизационни разходи и невъзможността бизнесът сам да покрива разликата в цената на дизела.
Кризата се определя като изключително тежка за целия транспортен сектор в страната, което провокира спешно търсене на диалог с държавната власт. Предстоят разговори с министър-председателя и транспортния министър, на които ще се обсъждат варианти за субсидиране на база реално изразходвано гориво. Освен директна финансова подкрепа, браншът се надява и на разбиране от страна на финансовите институции.
Идеята е да се приложи механизъм, познат от пандемията, при който временно да се изплащат само лихвите по лизингите на превозните средства, за да се избегнат фалити и по-нататъшен натиск върху цените за крайните потребители.
Петко Ангелов: Билетът Пловдив-София поскъпва с 25%, градският транспорт остава 50 евроцента
Още по темата
/
Още от Бизнес
/
Бивш шеф на ДАИ-Пловдив: Доста от малките фирми ще срещнат големи трудности с обслужване на кредити и това ще доведе до фалити
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.