Пенсионер опита да набие служител на хипермаркет в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:19
©
Снимката е илюстративна
Около 15 ч. в петък чрез тел. 112 било потърсено съдействие от полицията заради нарушение на обществения ред в търговска верига в жк "Тракия“ в Пловдив.

Насоченият натам патрул на Пето РУ установил, че при обслужването му на една от касите 70-годишен клиент се опитал да влезе във физическа саморазправа със служител от хипермаркета.

Извършителят е отведен за едно денонощие в районното управление. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганска проява – по чл. 325, ал. 1 от НК.







