|Пенсионер опита да набие служител на хипермаркет в Пловдив
Насоченият натам патрул на Пето РУ установил, че при обслужването му на една от касите 70-годишен клиент се опитал да влезе във физическа саморазправа със служител от хипермаркета.
Извършителят е отведен за едно денонощие в районното управление. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганска проява – по чл. 325, ал. 1 от НК.
