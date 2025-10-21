ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Паркинг в центъра на Пловдив спипан от НАП
Според публичната информация паркингът се стопанисва от фирма "ДОБЪР ПЪТ 10 ЕООД ".
Фирмата е регистрирана през май 2010 година. Обектът се намира на ул. "Константин Стоилов" 24. Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е 1 000 лв.
Към 2021 година фирмата е имала 4 служители, а оборотът е възлизал на 27 000 лв. Управител на дружеството и едноличен собственик на капитала е Мисах Хатачиян. Самият паркинг над 12 часово работно време, а сумата за простои е около 3 лева.
Припомняме, че от конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Студентка от Великобритания за Пловдив: Бях много притеснена в на...
11:58 / 21.10.2025
Стотици водачи в Пловдивско получават "солени честитки" от полици...
11:49 / 21.10.2025
Общински съветник: Съмненията висят във въздуха
10:29 / 21.10.2025
Евакуираха работещи и посетители в Plovdiv Plaza Mall
09:57 / 21.10.2025
Спомените на Пловдив в черно и бяло
08:52 / 21.10.2025
Днес е денят, в който някои хора ще си намерят добра работа в Пло...
07:30 / 21.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS