Паркинг в центъра на Пловдив спипан от НАП

© Plovdiv24.bg Паркинг, ползван от пловдивчани и гости на града ежедневно, се озова в черния списък на НАП Пловдив за обекти, подлежащи на запечатване, видя Plovdiv24.bg в сайта на институцията. Списъкът е публикуван на 20 октомври.



Според публичната информация паркингът се стопанисва от фирма "ДОБЪР ПЪТ 10 ЕООД ".



Фирмата е регистрирана през май 2010 година. Обектът се намира на ул. "Константин Стоилов" 24. Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е 1 000 лв.



Към 2021 година фирмата е имала 4 служители, а оборотът е възлизал на 27 000 лв. Управител на дружеството и едноличен собственик на капитала е Мисах Хатачиян. Самият паркинг над 12 часово работно време, а сумата за простои е около 3 лева.



Припомняме, че от конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.