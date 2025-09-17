© виж галерията Ревът на тиранозавър и величието на спинозавър посрещат пловдивчани и гостите на града от 13 септември до 12 октомври. Впечатляващата изложба събира над 30 различни вида динозаври в реални размери, които оживяват пред очите на малки и големи.



Атракцията е разположена на паркинга на Kaufland в Пловдив – "Тракия" (бул. "Освобождение“ 47) и работи всеки ден от 10:00 до 21:00 часа. Събитието предлага и шоу с разнообразни игри за децата, като входът за деца до 3-годишна възраст е безплатен.



Децата и техните родители могат да се впуснат в незабравимо приключение, което съчетава забавление и образование. Специални табели разказват любопитни факти за живота, особеностите и местообитанията на праисторическите гиганти.



Така срещата с динозаврите се превръща в увлекателен урок по история на Земята, а впечатляващите фигури в реални размери връщат посетителите милиони години назад във времето. Инициативата е част от социалния ангажимент на Kaufland да предоставя достъп до образователни програми и активности за деца от различни възрасти.