ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Паркинг на Kaufland в Пловдив неразпознаваем
Атракцията е разположена на паркинга на Kaufland в Пловдив – "Тракия" (бул. "Освобождение“ 47) и работи всеки ден от 10:00 до 21:00 часа. Събитието предлага и шоу с разнообразни игри за децата, като входът за деца до 3-годишна възраст е безплатен.
Децата и техните родители могат да се впуснат в незабравимо приключение, което съчетава забавление и образование. Специални табели разказват любопитни факти за живота, особеностите и местообитанията на праисторическите гиганти.
Така срещата с динозаврите се превръща в увлекателен урок по история на Земята, а впечатляващите фигури в реални размери връщат посетителите милиони години назад във времето. Инициативата е част от социалния ангажимент на Kaufland да предоставя достъп до образователни програми и активности за деца от различни възрасти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред т...
14:09 / 17.09.2025
За пръв път идват в Пловдив
13:55 / 17.09.2025
За 84 часа сметките към EVN ще се плащат само по банков път
13:33 / 17.09.2025
Родителите на Никола Киров: Нашият син бе оставен да умре като жи...
12:11 / 17.09.2025
Общински съветник: Нито един родител в Пловдив не трябва да се пи...
13:06 / 17.09.2025
Георги Стаменов коментира ремонта на Хуманитарната гимназия
11:45 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS