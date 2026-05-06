Офисът за приемане на заявления по проекта "Чист въздух за Пловдив“, разположен в атриума на Централна поща, буди недоумение сред гражданите заради шумната си климатична инсталация и импровизираното отвеждане на кондензната вода. Вместо да дава пример за модерна и екологична градска среда, остъкленото помещение в сградата на пощата създава дискомфорт с постоянен шум, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Сигналът за неприятната гледка ни бе изпратен от редовен читател, а снимки и видео показват абсурдната ситуация в центъра на Пловдив. Външното тяло на климатика, монтирано директно върху конструкцията на офиса, се намира изцяло във вътрешността на сградата на Пощата. Уредът издава силен шум, който според очевидци буквално "бучи и дрънка“, нарушавайки спокойствието в публичното пространство на Централна поща.

Още по-нелепа е гледката с отвеждането на конденза. Тъй като външното тяло е вътре в салона, от него излиза маркуч, който се оттича в обикновена пластмасова туба от минерална вода, поставена на пода. Този "иновативен“ метод за събиране на течности в сградата контрастира рязко с целите на самия проект, който цели въвеждането на съвременни и екологични отоплителни решения в домовете на пловдивчани.

Проектът "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив“, за който е предназначен офисът, разполага с бюджет от над 28 милиона лева. Докато институциите призовават гражданите да заменят печките си на твърдо гориво с висок клас екоуреди, собствената им приемна изглежда по начин, който трудно може да бъде наречен професионален или екологичен.