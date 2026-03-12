ЗАРЕЖДАНЕ...
Парадокс: Литър мляко се изкупува за 1 лев, а сиренето в магазина е 25
Има огромна ножица между цените, които получават производителите, и цените в магазините - обяви преди дни в Пловдив председателят на КЗК доц. Росен Карадимов и посочи, че литър мляко се изкупува за 1 лев, в магазина се продава за 3 лв., а килограм сирене струва 25 лева.
Търговските вериги слагат огромни надценки за сметка на доставчика. Големият марж се формира от два компонента - от изисканата отстъпка от производителя и надценката, която слага самата верига. Двата елемента сега са в процес на детайлно изследване, тъй като в правомощията на антимонополистите е да контролират размера на отстъпката и добрите търговски практики. Надценките са около 90%, а при минералната вода достигат до 135%.
Според доц. Карадимов, отстъпката на производителя за българско производство е нелогично голяма и незащитена. Това е основната причина все повече български стопанства да фалират, а българинът да купува едни от най-скъпите млечни продукти в Европа. Млечните стопанства у нас са драстично намалели и за пет години - от 2020 до 2025 г. има 25% намаляване на производството на сурово краве мляко, като вносът вече е близо 45 на сто.
Актуални теми
