Днес изтича 3-месечният срок с първия сет препоръки от Комисията за защита на конкуренцията към изпълнителната власт, за предприемане на мерки за коригиране на конкурентната пазарна среда. Съветите са въз основа на междинния доклад от анализа в сектора на млекопреработването и производството, и намаляването на стадата, които водят до драматични последици, включително демографски. 

Има огромна ножица между цените, които получават производителите, и цените в магазините - обяви преди дни в Пловдив председателят на КЗК доц. Росен Карадимов и посочи, че литър мляко се изкупува за 1 лев, в магазина се продава за 3 лв., а килограм сирене струва 25 лева.

Търговските вериги слагат огромни надценки за сметка на доставчика. Големият марж се формира от два компонента - от изисканата отстъпка от производителя и надценката, която слага самата верига. Двата елемента сега са в процес на детайлно изследване, тъй като в правомощията на антимонополистите е да контролират размера на отстъпката и добрите търговски практики. Надценките са около 90%, а при минералната вода достигат до 135%.

Според доц. Карадимов, отстъпката на производителя за българско производство е нелогично голяма и незащитена. Това е основната причина все повече български стопанства да фалират, а българинът да купува едни от най-скъпите млечни продукти в Европа. Млечните стопанства у нас са драстично намалели и за пет години - от 2020 до 2025 г. има 25% намаляване на производството на сурово краве мляко, като вносът вече е близо 45 на сто.