Предложението е на групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България“ и вече получи одобрение в постоянните комисии.



Таксата "битови отпадъци“ беше увеличена от мнозинството в ОбС в края на миналата година, но резултат няма – улиците са мръсни, системата е неефективна, отчетност липсва. Вместо решение на проблема, пловдивчани получават по-високи сметки и по-лоша среда, категорични са от ПП–ДБ.



"Пловдивчани вече плащат повече, но градът не става по-чист – това е провал на системата“, посочват от групата.



По думите им предложената временна комисия ще бъде в 9-членен състав – с представители на всички политически групи и независим съветник – и ще работи съвместно с външни експерти и администрацията. Задачата ѝ е да изготви документ с реалистични мерки, ясни индикатори за напредък и прозрачност на целия процес, който да бъде публикуван за обществени консултации.



"Предстои актуализация на програмата за управление на отпадъците на Община Пловдив. В нея трябва да бъдат отразени най-новите тенденции и данни при обработването на отпадъците – тема, която от години е болезнена за пловдивчани и е тясно свързана с чистотата по улиците“, коментира общинският съветник Йоно Чепилски.



Той припомни, че по време на дебата за актуализацията на програмата е била включена точка за създаване на временна комисия от съветници и експерти, която да подпомогне общината:



"Направихме това предложение, за да бъде процесът максимално широк и прозрачен. Сега надграждаме с конкретно предложение за учредяването на тази комисия. В нея ще настояваме за опростяване на документа, за реалистични мерки и цели, както и за по-ясни индикатори за измерване на напредъка“, поясни още той.



По думите на съветниците от ПП–ДБ именно тези промени ще гарантират, че актуализацията на програмата няма да остане само на хартия, а ще доведе до реални резултати за пловдивчани – повече чистота и по-ефективно използване на средствата от ТБО.