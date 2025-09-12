ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
ПП–ДБ: Пловдивчани вече плащат повече, но градът не става по-чист
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:26Коментари (0)362
© Plovdiv24.bg
Създаване на временна комисия за актуализация на Програмата за управление на отпадъците 2021–2028 г. ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет – Пловдив.

Предложението е на групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България“ и вече получи одобрение в постоянните комисии.

Таксата "битови отпадъци“ беше увеличена от мнозинството в ОбС в края на миналата година, но резултат няма – улиците са мръсни, системата е неефективна, отчетност липсва. Вместо решение на проблема, пловдивчани получават по-високи сметки и по-лоша среда, категорични са от ПП–ДБ.

"Пловдивчани вече плащат повече, но градът не става по-чист – това е провал на системата“, посочват от групата.

По думите им предложената временна комисия ще бъде в 9-членен състав – с представители на всички политически групи и независим съветник – и ще работи съвместно с външни експерти и администрацията. Задачата ѝ е да изготви документ с реалистични мерки, ясни индикатори за напредък и прозрачност на целия процес, който да бъде публикуван за обществени консултации.

"Предстои актуализация на програмата за управление на отпадъците на Община Пловдив. В нея трябва да бъдат отразени най-новите тенденции и данни при обработването на отпадъците – тема, която от години е болезнена за пловдивчани и е тясно свързана с чистотата по улиците“, коментира общинският съветник Йоно Чепилски.

Той припомни, че по време на дебата за актуализацията на програмата е била включена точка за създаване на временна комисия от съветници и експерти, която да подпомогне общината:

"Направихме това предложение, за да бъде процесът максимално широк и прозрачен. Сега надграждаме с конкретно предложение за учредяването на тази комисия. В нея ще настояваме за опростяване на документа, за реалистични мерки и цели, както и за по-ясни индикатори за измерване на напредъка“, поясни още той.

По думите на съветниците от ПП–ДБ именно тези промени ще гарантират, че актуализацията на програмата няма да остане само на хартия, а ще доведе до реални резултати за пловдивчани – повече чистота и по-ефективно използване на средствата от ТБО.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив
16:39 / 12.09.2025
27 зрелостници от Пловдивско получиха почетното отличие "Национал...
15:02 / 12.09.2025
Насилникът над 6-годишния Андриан призна за клиповете, поиска да ...
15:20 / 12.09.2025
Изненада! Дебора помаха приятелски на Георги
14:36 / 12.09.2025
Пожарникарите в Пловдив отпразнуваха професионалния си празник
13:27 / 12.09.2025
Владимир Темелков: Това училище ще е готово за 15 септември. Майк...
15:45 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Арестуваха кмета на Варна
Първият учебен ден
Мачове на България за Купа "Дейвис"
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: