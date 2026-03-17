Асен Василев, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Формацията ще участва с пълна листа от 24 кандидати.
"Това е силна листа със силни личности в нея. Целим се в повече от два мандата" - каза председателят на ДСБ-Пловдив Владимир Славенски. Посочи като знаково включването на изтъкнатия адвокат Велислав Величков.
Водачът на листата Асен Василев не присъства на регистрацията, тъй като участва в заседание в парламента. По време на кампанията ще бъде в Пловдив, увериха от формацията.
Манол Пейков призна, че до последния момент са водени разговори кои личности да бъдат включени в листата. "Ние сме коалиция от 3 партии, всеки отстоява своите кандидати" - обясни той.
На въпрос с кого биха работили в следващия парламент, Пейков отговори, че единственото изключение може би би била партия "Възраждане".
"Нашата цел е борбата за съдебна реформа. Има вероятност да намерим подкрепа за съдебна реформа, която ще промени България към по-добро" - смята вторият в листата на ПП-ДБ.
Не е планирано да се направи коалиция с формацията "Прогресивна България" на Румен Радев.
"Нека първи видим резултатите от изборите. Излязохме на площадите и заявихме, че искаме 121 гласа. Ако той (б.р. - Румен Радев) желае, нека се присъедини към нас. Ние сме за решителни антикорупционни политики" - каза Тодор Токов от ПП.
Запитани защо една от ключите фигури, за които ДБ е настоявала да бъде включена в листата, я няма, Манол Пейков отговори:
"Съжалявам за Явор Божанков, но смятам, че пътищата ни скоро ще се пресекат. ПП бяха против включването му. Не е изключено тази година изборите да са повече от веднъж. Сигурен съм, че той ще ни подкрепя. Ние също ще го подкрепяме.".
Ето листата с кандидати за народни представители от ПП-ДБ за Пловдив град:
1. Асен Васков Василев
2. Манол Костадинов Пейков
3. Стою Теодоров Стоев
4. Владислав Панчев Панев
5. Тодор Атанасов Токов
6. Ангел Николаев Първановски
7. Екатерина Христова Костова-Попова
8. Чило Любомиров Попов
9. Радка Димитрова Славчева
10. Росен Пламенов Иванов
11. Петър Жечев Радевски
12. Веселина Стефанова Александрова
13. Велилав Величков Величков
14. Георги Веселинов Иванов
15. Николай Георгиев Георгиев
16. Донка Вескова Дойчева-Попова
17. Анита Илиева Паскалева
18. Теодора Светославова Зъмчева
19. Спас Георгиев Кунов
20. Валентин Василев Иванов
21. Михаил Сергеев Гилин
22. Йоно Денев Чепилски
23. Станимир Емилов Тончев
24. Веселка Петрова Христамян
Х-Бозон
преди 9 мин.
Стою статиста отново ли ще го пробутваме за сметка на някой пловдивчанин???
