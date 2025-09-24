ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
ПП-ДБ: Неприемливо е деца да учат в подблокови пространства
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51Коментари (0)0
© Google
Общинските съветници от групата на ПП-ДБ в ОбС отправиха питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров за действията, които администрацията е предприела за преустановяване на обучението на деца от начален етап в класни стаи в подблокови пространства.

Проблемът е сериозен и касае предимно училищата от район "Централен“, където продължава практиката първокласниците да се обучават в подблокови пространства. Затова от ПП-ДБ искат ясни отговори на въпросите – колко деца са засегнати от тази практика и кога ще бъде прекратена тя. Те настояват и за отговор на въпросите дали е изготвен анализ и план за необходимите ресурси за решаване на този проблем и какъв е реалистичният срок да бъдат преместени всички ученици в нормални класни стаи в самите училища.

"Все още, неприемливо голям брой деца в най-ранна училищна възраст учат в помещения, намиращи се под жилищни блокове или в други изнесени пространства, извън корпуса на съответното училище. Това обстоятелство е крайно обременяващо както за учебния процес, така и за сигурността и ежедневния комфорт на най-малките ученици, а също и за логистиката на междучасията и организацията на спортните занимания“, заяви общинският съветник от ПП-ДБ и заместник-председател на Комисия "Образование и наука“ към ОбС – Пловдив доктор Борислав Матеев, който е от вносителите на питането.

То е подкрепено от общинските съветници Веселина Александрова, д-р Веселка Христамян, Добромира Костова и Тодор Токов.

Съветниците от ПП-ДБ смятат, че това не е просто неудобство, а е проблем, който влияе пряко върху качеството на образованието и нормалната социализация на най-малките ни ученици.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Нощ на литературата в парк "Каменица" в Пловдив
07:00 / 24.09.2025
Днес в Пловдив откриват 79-ия международен технически панаир
06:40 / 24.09.2025
Пловдив раздава пари за бъдещи млади предприемачи
19:32 / 23.09.2025
С телефонно обаждане пловдивчани изхвърлят стари мебели и уреди
19:27 / 23.09.2025
Ръчно нарисувана пешеходна пътека изненада пловдивчани
17:22 / 23.09.2025
Участнички в Ергенът: В Пловдив всички са тежките милионери
17:38 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Въвеждат географска информационна система в Пловдив
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Тежко криминално престъпление край Смолян
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: