|ПП-ДБ: Неприемливо е деца да учат в подблокови пространства
Проблемът е сериозен и касае предимно училищата от район "Централен“, където продължава практиката първокласниците да се обучават в подблокови пространства. Затова от ПП-ДБ искат ясни отговори на въпросите – колко деца са засегнати от тази практика и кога ще бъде прекратена тя. Те настояват и за отговор на въпросите дали е изготвен анализ и план за необходимите ресурси за решаване на този проблем и какъв е реалистичният срок да бъдат преместени всички ученици в нормални класни стаи в самите училища.
"Все още, неприемливо голям брой деца в най-ранна училищна възраст учат в помещения, намиращи се под жилищни блокове или в други изнесени пространства, извън корпуса на съответното училище. Това обстоятелство е крайно обременяващо както за учебния процес, така и за сигурността и ежедневния комфорт на най-малките ученици, а също и за логистиката на междучасията и организацията на спортните занимания“, заяви общинският съветник от ПП-ДБ и заместник-председател на Комисия "Образование и наука“ към ОбС – Пловдив доктор Борислав Матеев, който е от вносителите на питането.
То е подкрепено от общинските съветници Веселина Александрова, д-р Веселка Христамян, Добромира Костова и Тодор Токов.
Съветниците от ПП-ДБ смятат, че това не е просто неудобство, а е проблем, който влияе пряко върху качеството на образованието и нормалната социализация на най-малките ни ученици.
