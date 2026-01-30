ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отпуснаха 1534 евро от бюджета на Пловдив заради изгорял апартамент
При пожара е унищожено цялото имущество, мебели, врати, дограма, домакински уреди. Семейството временно е приютено от близки, но има нужда от финансова помощ за ремонт на жилището.
Живеещите в блока са организирали събиране на средства, а един от съседите вече е дарил почти нов хладилник. Родителите от класа на 11-годишното момче също са започнали кампания за подкрепа.
Семейството се надява с помощта на добри хора да успее да възстанови дома си възможно най-скоро и да се върне към нормалния си начин на живот.
Всеки, който желае да помогне, може да го направи по следната банкова сметка:
BG16DEMI92401000229738
Христо Руменов Гачков
