© С пълно единодушие пловдивските общински съветници одобриха отпускането на 1534 евро от бюджета на община Пловдив на семейството, чийто дом изгоря напълно в нощта на 14 януари, предава репортер на Plovdiv24.bg.



При пожара е унищожено цялото имущество, мебели, врати, дограма, домакински уреди. Семейството временно е приютено от близки, но има нужда от финансова помощ за ремонт на жилището.



Живеещите в блока са организирали събиране на средства, а един от съседите вече е дарил почти нов хладилник. Родителите от класа на 11-годишното момче също са започнали кампания за подкрепа.



Семейството се надява с помощта на добри хора да успее да възстанови дома си възможно най-скоро и да се върне към нормалния си начин на живот.



Всеки, който желае да помогне, може да го направи по следната банкова сметка:



BG16DEMI92401000229738



Христо Руменов Гачков



