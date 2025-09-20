ИЗПРАТИ НОВИНА
Отново затвориха пътя Старосел - Паничери заради пожар
Автор: Елиза Дечева 11:16
©
Горят ремаркета, пълни със слама. От АПИ съобщиха преди минути, че заради огъня, временно е ограничено движението в двете посоки при км 13 по път Старосел – Паничери при разклона за Мътеница.

Трафикът се отклонява по черен път, успореден на основния. Към този момент няма информация за пострадали. 








