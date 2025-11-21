ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отличиха община Пловдив
"Днес отпразнувахме общите постижения, насочени към устойчив модел за подкрепа на най-малките и техните семейства“, посочи изпълнителният директор на фондацията Мариана Тасева.
"Благодарим Ви за доброто партньорство вече 15 години. Надявам се то да продължи и напред в името на децата, които са нашата най-добра инвестиция“, заяви зам.-кметът Николай Бухалов.
Веселина Ботева подчерта, че за Община Пловдив това да бъде носител на тази награда е на първо място отговорност. "Това показва, че постигнатото през последните 15 години е оказало положителен ефект върху децата на Пловдив. Пътят, по който сме поели в партньорство с други общини, ще положи основите на истинската социална работа и интегрирането на междусекторните услуги по темата за ранното детско развитие. Всяка крачка си струваше“, коментира тя.
Комплексът за ранно детско развитие на фондация "За нашите деца“ в Пловдив е специализиран център, предоставящ цялостна и интегрирана подкрепа за деца, които да развият своя пълен потенциал, и за семейства в затруднено положение, които да повишат своите родителски умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите деца.
