Отличиха община Пловдив

© Община Пловдив получи наградата "Община – пазител на детството“ на фондация "За нашите деца“. Призът се връчва заради успешното партньорство в интерес на децата и семействата в общността. Отличието приеха зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов и директорът на дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева на официална церемония по време на конференция "Холистична подкрепа в действие: общности, семейства, специалисти“ в София.



"Днес отпразнувахме общите постижения, насочени към устойчив модел за подкрепа на най-малките и техните семейства“, посочи изпълнителният директор на фондацията Мариана Тасева.



"Благодарим Ви за доброто партньорство вече 15 години. Надявам се то да продължи и напред в името на децата, които са нашата най-добра инвестиция“, заяви зам.-кметът Николай Бухалов.



Веселина Ботева подчерта, че за Община Пловдив това да бъде носител на тази награда е на първо място отговорност. "Това показва, че постигнатото през последните 15 години е оказало положителен ефект върху децата на Пловдив. Пътят, по който сме поели в партньорство с други общини, ще положи основите на истинската социална работа и интегрирането на междусекторните услуги по темата за ранното детско развитие. Всяка крачка си струваше“, коментира тя.



Комплексът за ранно детско развитие на фондация "За нашите деца“ в Пловдив е специализиран център, предоставящ цялостна и интегрирана подкрепа за деца, които да развият своя пълен потенциал, и за семейства в затруднено положение, които да повишат своите родителски умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите деца.