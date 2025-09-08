ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриват нов площад в Пловдив
Приносът на Йоаким Груев за Пловдив е голям в почти всички сфери на тогавашното общество: новобългарското образование, първите стъпки на българска наука и литература; писането на учебници и учебни помагала и многобройните преводи. Той е и добър администратор, както до, така и в следосвобожденско време. По негова инициатива 11/24 май се превръща от училищен в общобългарски празник.
