Откриват нов площад в Пловдив

© Plovdiv24.bg На 9 септември се навършват 197 години от рождението на Йоаким Груев и по този случай ще бъде открит площад с неговото име, научи Plovdiv24.bg. Откриването на площада, който се намира в непосредствена близост до паметника на общественика Йоаким Груев (до Понеделник пазара) ще се състои в 11:15 часа. Решението на Общинския съвет за преименуването е от 21.11.2024 година.



Приносът на Йоаким Груев за Пловдив е голям в почти всички сфери на тогавашното общество: новобългарското образование, първите стъпки на българска наука и литература; писането на учебници и учебни помагала и многобройните преводи. Той е и добър администратор, както до, така и в следосвобожденско време. По негова инициатива 11/24 май се превръща от училищен в общобългарски празник.